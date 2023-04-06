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Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там похищенных детей

Кандидат в депутаты от эстонской правой партии EKRE Андрес Райд заявил, что ездил в Мариуполь, оккупированный Россией, и не увидел там "доказательств" похищения детей, о которых говорят Украина, международное сообщество и правозащитники.

Как сообщает "Европейская правда", о своей поездке Райд рассказал в интервью радиостанции Kuku.

Политик, который ранее работал журналистом, утверждает, что проехал по нескольким городам Донецкой области и по совету "хорошего коллеги" посетил Мариуполь, чтобы узнать, идет ли там речь о похищении детей.

"Находясь на месте, становится вполне понятно, что нам (в Эстонии - ред.) в основном рассказывали совсем другое. Действительно, об одном было известно, что он выехал через Эстонию куда-то в Европу, а куда - неизвестно, но в любом случае выехал. И с детьми так же", - заявил он.

Далее Райс говорит, что из Украины в результате войны люди выезжают и в Россию, потому что там у них есть родственники, а в Донецкой области и так "всегда было преимущественно русскоязычное население".

"А второй вопрос - в том, зачем кому-то из "освобожденных украинских территорий" куда-то ехать? Наоборот, те, кто выехал, могут просто вернуться на "освобожденную территорию", - говорит эстонский политик, далее рассказывая о своем визите в школу, где "хорошо одетые дети учились танцевать вальс для выпускного".

Позже в интервью Райс также вспомнит, что получал "разрешение" на въезд в оккупированную Россией Донецкую область пять месяцев, и выразит надежду, что такие поездки эстонских журналистов, как осуществленная им, состоятся в будущем.

ВИДЕО ДНЯ

Председатель EKRE Хенн Пилуаас, как передает Postimees, заявил, что не знал о поездке члена партии в Мариуполь, и пообещал, что этот вопрос будет обсужден внутри политсилы.

Темы: ЭстонияМариупольоккупация
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