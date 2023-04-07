Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Купянском направлении
Пятница, 7 апреля 2023, 10:46
Государственная пограничная служба показала, как пограничники совместно с артиллерийским подразделением ВСУ уничтожили российских захватчиков на Купянском направлении.
Источник: ГПСУ
Дословно ГПСУ: "На днях на Купянском направлении, благодаря слаженным действиям пилотов боевых дронов ГПСУ с артиллерийским подразделением ВСУ, по вражеским целям было отправлено очередную порцию "подарков"".
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Детали: Сообщается, что защитники Украины уничтожили местоположение оккупантов со складом боекомплекта и вражеский грузовик Урал.
Также, отмечается, что оккупанты понесли потери в живой силе.
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