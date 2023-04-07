Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Купянском направлении

Государственная пограничная служба показала, как пограничники совместно с артиллерийским подразделением ВСУ уничтожили российских захватчиков на Купянском направлении.

Источник: ГПСУ

Дословно ГПСУ: "На днях на Купянском направлении, благодаря слаженным действиям пилотов боевых дронов ГПСУ с артиллерийским подразделением ВСУ, по вражеским целям было отправлено очередную порцию "подарков"".

Детали: Сообщается, что защитники Украины уничтожили местоположение оккупантов со складом боекомплекта и вражеский грузовик Урал.

Также, отмечается, что оккупанты понесли потери в живой силе.