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Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Купянском направлении

Ирина БалачукПятница, 7 апреля 2023, 10:46
Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Купянском направлении
Скриншот из видео

Государственная пограничная служба показала, как пограничники совместно с артиллерийским подразделением ВСУ уничтожили российских захватчиков на Купянском направлении.

Источник: ГПСУ

Дословно ГПСУ: "На днях на Купянском направлении, благодаря слаженным действиям пилотов боевых дронов ГПСУ с артиллерийским подразделением ВСУ, по вражеским целям было отправлено очередную порцию "подарков"".

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Детали: Сообщается, что защитники Украины уничтожили местоположение оккупантов со складом боекомплекта и вражеский грузовик Урал.

Также, отмечается, что оккупанты понесли потери в живой силе.

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Темы: Пограничная службавойна
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