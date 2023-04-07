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Четыре страны ЕС настаивают на санкциях против атомной энергетики РФ - СМИ

Пятница, 7 апреля 2023, 16:48

Польша и страны Балтии предложили включить в 11-й пакет санкций Европейского союза сферу атомной энергетики России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM, который располагает документом от 30 марта с соответствующими предложениями к странам ЕС.

Документ предлагает индивидуальные санкции для членов правления "Росатома", запрет на заключение новых контрактов с компанией, запрет на инвестиции в российский ядерный сектор и запрет на импорт российского обогащенного урана.

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Четыре страны, которые месяцами призывали к санкциям против "Росатома", пытаясь убедить другие страны в своей правоте, на этот раз предлагают ряд исключений и переходных периодов.

Например, прекращение "операций, контрактов и других соглашений" с "Росатомом" будет происходить постепенно, но не дольше двух лет.

Зато Венгрии будет предоставлен девятилетний переходный период для завершения строительства атомной электростанции "Пакш" по российским технологиям.

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Авторы документа утверждают, что страны Европейского Союза в последнее время все равно отказываются от сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Они приводят пример Чехии, которая в марте прошлого года не допустила "Росатом" к участию в тендере на строительство новой АЭС. Упоминается также Финляндия, которая в мае того же года отказалась от сотрудничества с российским агентством по строительству ядерного реактора.

Однако, как отмечают польские журналисты, будет очень трудно получить согласие всего Европейского Союза по этому вопросу.

Венгрия и Франция, а также Болгария, которые сильно зависят от российских технологий или, как и Франция, не хотят отказываться от сотрудничества в этой области, уже неоднократно выражали свое несогласие.

Кроме того, в Брюсселе считают, что 11-й пакет санкций направлен на предотвращение обхода уже введенных ограничений, а не на новые сферы российской экономики.

Ранее стало известно, что в ЕС запланировали сроки обсуждения очередного пакета антироссийских санкций в связи с агрессией РФ против Украины.

Напомним, необходимость подготовки 11-го пакета санкций против России в телефонном разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил президент Украины Владимир Зеленский.

Темы: ЕСРосcияэнергетика
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