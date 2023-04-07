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Чотири країни ЄС наполягають на санкціях проти атомної енергетики РФ – ЗМІ

П'ятниця, 7 квітня 2023, 16:48

Польща і країни Балтії запропонували включити в 11-й пакет санкцій Європейського союзу сферу атомної енергетики Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM, який має у своєму розпорядженні документ від 30 березня з відповідними пропозиціями до країн ЄС.

Документ пропонує індивідуальні санкції для членів правління "Росатому", заборону на укладання нових контрактів з компанією, заборону на інвестиції в російський ядерний сектор і заборону на імпорт російського збагаченого урану.

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Чотири країни, які місяцями закликали до санкцій проти "Росатому", намагаючись переконати інші країни у своїй правоті, цього разу пропонують низку винятків і перехідних періодів.

Наприклад, припинення "операцій, контрактів та інших угод" з "Росатомом" відбуватиметься поступово, але не довше двох років.

Натомість Угорщині буде надано дев'ятирічний перехідний період для завершення будівництва атомної електростанції "Пакш" за російськими технологіями.

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Автори документа стверджують, що країни Європейського Союзу останнім часом все одно відмовляються від співпраці з Росією в ядерній сфері. Вони наводять приклад Чехії, яка в березні минулого року не допустила "Росатом" до участі в тендері на будівництво нової АЕС. Згадується також Фінляндія, яка в травні того ж року відмовилася від співпраці з російським агентством щодо будівництва ядерного реактора.

Однак, як зазначають польські журналісти, буде дуже важко отримати згоду всього Європейського Союзу з цього питання.

Угорщина і Франція, а також Болгарія, які сильно залежать від російських технологій або, як і Франція, не хочуть відмовлятися від співпраці в цій галузі, вже неодноразово висловлювали свою незгоду.

Крім того, у Брюсселі вважають, що 11-й пакет санкцій спрямований на запобігання обходу вже запроваджених обмежень, а не на нові сфери російської економіки.

Раніше стало відомо, що у ЄС запланували терміни обговорення чергового пакета антиросійських санкцій у зв'язку з агресією РФ проти України.

Нагадаємо, необхідність підготовки 11-го пакета санкцій проти Росії у телефонній розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив президент України Володимир Зеленський.

Теми: ЄСРосіяенергетика
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