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Чотири країни ЄС наполягають на санкціях проти атомної енергетики РФ – ЗМІ

П'ятниця, 7 квітня 2023, 16:48

Польща і країни Балтії запропонували включити в 11-й пакет санкцій Європейського союзу сферу атомної енергетики Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM, який має у своєму розпорядженні документ від 30 березня з відповідними пропозиціями до країн ЄС.

Документ пропонує індивідуальні санкції для членів правління "Росатому", заборону на укладання нових контрактів з компанією, заборону на інвестиції в російський ядерний сектор і заборону на імпорт російського збагаченого урану.

Чотири країни, які місяцями закликали до санкцій проти "Росатому", намагаючись переконати інші країни у своїй правоті, цього разу пропонують низку винятків і перехідних періодів.

Наприклад, припинення "операцій, контрактів та інших угод" з "Росатомом" відбуватиметься поступово, але не довше двох років.

Натомість Угорщині буде надано дев'ятирічний перехідний період для завершення будівництва атомної електростанції "Пакш" за російськими технологіями.

Автори документа стверджують, що країни Європейського Союзу останнім часом все одно відмовляються від співпраці з Росією в ядерній сфері. Вони наводять приклад Чехії, яка в березні минулого року не допустила "Росатом" до участі в тендері на будівництво нової АЕС. Згадується також Фінляндія, яка в травні того ж року відмовилася від співпраці з російським агентством щодо будівництва ядерного реактора.

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Однак, як зазначають польські журналісти, буде дуже важко отримати згоду всього Європейського Союзу з цього питання.

Угорщина і Франція, а також Болгарія, які сильно залежать від російських технологій або, як і Франція, не хочуть відмовлятися від співпраці в цій галузі, вже неодноразово висловлювали свою незгоду.

Крім того, у Брюсселі вважають, що 11-й пакет санкцій спрямований на запобігання обходу вже запроваджених обмежень, а не на нові сфери російської економіки.

Раніше стало відомо, що у ЄС запланували терміни обговорення чергового пакета антиросійських санкцій у зв'язку з агресією РФ проти України.

Нагадаємо, необхідність підготовки 11-го пакета санкцій проти Росії у телефонній розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив президент України Володимир Зеленський.

Теми: ЄСРосіяенергетика
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