Бойцы показали работу чешской РСЗО, которую назвали "кровосись"

ВСУ показали работу чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampir.

Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Дословно: "Кровосись" - такое имя дали бойцы РСЗО RM-70 Vampir. Эта чешская установка на шасси Татра позволяет быстро выйти на огневой рубеж, выполнить огневую задачу и отойти в безопасное место.

Кроме всего, есть дополнительный "пакет" из 40 реактивных снарядов, для быстрой перезарядки".

Детали: Командир расчета "Мудрый" отметил: если сравнивать "Град" и RM-70 Vampir, то это как с машины советского автопрома пересесть на иномарку.