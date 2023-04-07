Бойцы показали работу чешской РСЗО, которую назвали "кровосись"
Пятница, 7 апреля 2023, 17:58
ВСУ показали работу чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampir.
Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
Дословно: "Кровосись" - такое имя дали бойцы РСЗО RM-70 Vampir. Эта чешская установка на шасси Татра позволяет быстро выйти на огневой рубеж, выполнить огневую задачу и отойти в безопасное место.
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Кроме всего, есть дополнительный "пакет" из 40 реактивных снарядов, для быстрой перезарядки".
Детали: Командир расчета "Мудрый" отметил: если сравнивать "Град" и RM-70 Vampir, то это как с машины советского автопрома пересесть на иномарку.
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