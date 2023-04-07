Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР перехватило разговор из России о том, как сильно жахнули у них по Запесочью

Елена РощинаПятница, 7 апреля 2023, 20:16
ГУР перехватило разговор из России о том, как сильно жахнули у них по Запесочью
Карта Google Maps

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что перехватило разговор, на котором российский военнослужащий рассказывает о большом количестве жертв среди оккупантов в поселке Запесочье в Брянской области РФ.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно ГУР: "Российский военнослужащий рассказывает о большом количестве жертв среди оккупантов в результате "беспорядков" в поселке Запесочье в Брянской области РФ".

Реклама:

Прямая речь записанного мужчины: "Информация с Запесочья. Куча "скорых", разх*ярили погранцов, военных – где-то там стояли или в самом Запесочье, или возле Запесочья. 

Погибших не знаю, но раненых, скахали, дох*я, потому что очень много "скорых" поприходило туда. В общем, х*уйнули хорошо, бл*ядь".

Детали: По утверждению ГУР, в Погарском районе Брянской области России "произошли беспорядки". Там не только есть раненые, но и выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

ГУР считает, что последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что "внутри РФ возможен вооруженный протест" против действующего режима Владимира Путина.

Дословно ГУР: "Российский добровольческий корпус не впервые проводит подобные мероприятия, масштаб которых только растет. Бойцы нанесли удар по военному объекту и пообщались с местным населением. В результате действий повстанцев мирное население не пострадало".

Этому предшествовало: 6 апреля губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что на территорию региона, в районе села Случовск, пыталась прорваться группа украинских диверсантов.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что он снова "выполнил боевые задачи" в Брянской области.

Случовск и Запесочье расположены неподалеку друг от друга и близко к границе РФ с Украиной.

Темы: разведкаРосcиядиверсантывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
разведка
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Россия начала собирать "Шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет − ГУР
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: