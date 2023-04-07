ГУР перехватило разговор из России о том, как сильно жахнули у них по Запесочью

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что перехватило разговор, на котором российский военнослужащий рассказывает о большом количестве жертв среди оккупантов в поселке Запесочье в Брянской области РФ.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно ГУР: "Российский военнослужащий рассказывает о большом количестве жертв среди оккупантов в результате "беспорядков" в поселке Запесочье в Брянской области РФ".

Прямая речь записанного мужчины: "Информация с Запесочья. Куча "скорых", разх*ярили погранцов, военных – где-то там стояли или в самом Запесочье, или возле Запесочья.

Погибших не знаю, но раненых, скахали, дох*я, потому что очень много "скорых" поприходило туда. В общем, х*уйнули хорошо, бл*ядь".

Детали: По утверждению ГУР, в Погарском районе Брянской области России "произошли беспорядки". Там не только есть раненые, но и выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов.

ГУР считает, что последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что "внутри РФ возможен вооруженный протест" против действующего режима Владимира Путина.

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Дословно ГУР: "Российский добровольческий корпус не впервые проводит подобные мероприятия, масштаб которых только растет. Бойцы нанесли удар по военному объекту и пообщались с местным населением. В результате действий повстанцев мирное население не пострадало".

Этому предшествовало: 6 апреля губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что на территорию региона, в районе села Случовск, пыталась прорваться группа украинских диверсантов.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что он снова "выполнил боевые задачи" в Брянской области.

Случовск и Запесочье расположены неподалеку друг от друга и близко к границе РФ с Украиной.