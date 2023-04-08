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В Израиле террорист открыл огонь и въехал в толпу: есть погибший и раненые

"Украинская правда"Суббота, 8 апреля 2023, 00:34
В Израиле террорист открыл огонь и въехал в толпу: есть погибший и раненые
Последствия теракта в Тель-Авиве. Фото The Jerusalem Post

В израильском городе Тель-Авив террорист открыл огонь по прохожим и въехал в толпу, погиб 30-летний мужчина, 7 человек получили ранения.

Источник: The Jerusalem Post

Детали: Сообщается, что сначала террорист открыл огонь по мирным жителям, когда ехал по набережной Тель-Авива. В результате стрельбы был убит мужчина.

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По данным израильской полиции, позже террорист пытался протаранить пешеходов. Его автомобиль перевернулся, вероятно, из-за попытки обезвредить его, отмечает издание.

Офицер израильской полиции застрелил террориста после того, как приблизился к автомобилю. Полицейский выстрелил в террориста, когда он, вероятно, пытался достать оружие.

 

"По меньшей мере семь гражданских были ранены в результате нападений, в том числе трое получили ранения средней тяжести и были доставлены в больницу Ихилов в Тель-Авиве. Четыре человека получили легкие ранения и были доставлены в медицинский центр", – сообщает издание.

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Отмечается, что все жертвы нападения – туристы. Погибший 30-летний мужчина был гражданином Италии, а раненые – гражданами Великобритании и Италии.

После теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал мобилизовать пограничную полицию и резервистов ЦАХАЛа.

Темы: Израильтеракт
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