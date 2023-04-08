Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев снова "оценил" будущее Украины: Исчезнет, потому что никому не нужна

Роман ПетренкоСуббота, 8 апреля 2023, 10:43
Медведев снова оценил будущее Украины: Исчезнет, потому что никому не нужна
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна".

Источник: Медведев в соцсетях, которого цитирует ТАСС

Детали: Публикация Медведева озаглавлена словами "Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна".

После этого он "аргументирует", что Украина "не нужна России", которая уже больше года ведет полномасштабную войну и пытается оккупировать территории. 

После этого он размышляет, что Украина "не нужна" Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии и России.

В конце замсекретаря Совбеза РФ заявил, якобы "Украина не нужна украинцам", которые уже более 400 дней защищаются от российской армии.

Медведев также вспомнил о "порождениях СССР" и "большой великой России".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее Медведев заявлял, якобы Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну.

Темы: МедведевРосcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Польши анонсировал передачу Украине новой партии МиГ-29

ЕС наложил санкции на ЧВК "Вагнер" и часть медиаимперии Пригожина

США близки к выявлению организатора утечки секретных документов – Байден

Евросоюз утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

фотоНа Киевщине размыло дамбу: вода подтопила Иванков

УПЦ МП пожаловалась в полицию на звездных комиков "Квартала 95"

Все новости...
Медведев
Медведев хочет уничтожить российскую оппозицию как "бешеных псов" после ликвидации Татарского
Медведев призывает россиян скачивать пиратские фильмы, чтобы "обанкротить нетфликсы"
Медведев начал пугать, что российская армия может пойти на Львов
Последние новости
18:23
"Варварский акт": МИД Молдовы отреагировал на видео с казнью пленного украинца
18:09
Премьер Польши анонсировал передачу Украине новой партии МиГ-29
18:00
В Донецкой области на Пасху все богослужения будут онлайн
17:53
Правительство Германии разрешило Польше поставку истребителей МиГ-29 Киеву – СМИ
17:50
"Вагнер" и разведка РФ пытались проникнуть в сообщества геймеров – глава Microsoft
17:49
Издательство "Вихола" прекращает сотрудничество со Спартаком Субботой
17:47
Зеленский учредил день ОПК и вспомнил украинскую ракету, которая потопила "Москву"
17:43
Попытка завладеть землей в Киеве: нардепа от ОПЗЖ отпустили под залог в 6 млн
17:39
Швейцария выделит Украине $1,7 млрд финансовой помощи
17:35
Германия хочет разрешить Польше передать Украине пять МиГ-29 – СМИ
Все новости...
Реклама: