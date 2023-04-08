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Медведев снова "оценил" будущее Украины: Исчезнет, потому что никому не нужна

Роман ПетренкоСуббота, 8 апреля 2023, 10:43
Медведев снова оценил будущее Украины: Исчезнет, потому что никому не нужна
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна".

Источник: Медведев в соцсетях, которого цитирует ТАСС

Детали: Публикация Медведева озаглавлена словами "Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна".

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После этого он "аргументирует", что Украина "не нужна России", которая уже больше года ведет полномасштабную войну и пытается оккупировать территории. 

После этого он размышляет, что Украина "не нужна" Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии и России.

В конце замсекретаря Совбеза РФ заявил, якобы "Украина не нужна украинцам", которые уже более 400 дней защищаются от российской армии.

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Медведев также вспомнил о "порождениях СССР" и "большой великой России".

Напомним: Ранее Медведев заявлял, якобы Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну.

Темы: МедведевРосcияпропагандавойна
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