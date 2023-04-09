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Зеленский может приехать в Германию на вручение премии Карла Великого - Bild

"Европейская правда"Воскресенье, 9 апреля 2023, 08:33

Президент Украины Владимир Зеленский может в мае посетить немецкий Аахен, где ему планируют вручить премию Карла Великого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премией решили наградить Владимира Зеленского и украинский народ. В обосновании решения сказано, что украинцы защищают не только собственную страну, "но и Европу и европейские ценности".

Премия Карла Великого призвана стать большим символом дружбы между Германией и Украиной. По информации Bild из правительственных кругов, на церемонии награждения в Аахене с похвальной речью выступит канцлер Олаф Шольц. Планируется, что Зеленский приедет в Аахен лично.

Это был бы его первый визит в Германию с начала войны. Однако запланированное летнее наступление украинцев может означать, что Зеленский не сможет выехать из страны и будет вынужден выступить по видеосвязи.

Вручение премии Карла Великого должно было состояться в день Вознесения Господня (18 мая). Но из-за того, что Шольц едет на саммит G-7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные перед этой датой.

С начала войны Зеленский побывал в США, Британии, Франции и Польше - но не в Германии. Хотя Германия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком оружия после США, отношения между правительствами в Берлине и Киеве по меньшей мере сложные, отмечает немецкое издание.

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У Зеленского обвиняли канцлера в нерешительности и отсутствии поддержки в течение длительного времени. Встреча в Аахене между Шольцем и Зеленским может открыть новую главу дружбы.

Как сообщалось, Соединенные Штаты вместе с Германией и Венгрией выступают против намерений других государств-членов НАТО предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в Альянсе.

Темы: ЗеленскийГерманиявойна
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