Россияне попали в территорию завода во время обстрела Херсона

Российские оккупационные войска за сутки 23 раза обстреляли Херсон, попали в территорию судозавода Корабельного района.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По данным властей, за сутки противник совершил - 71 обстрел по области, выпустив 495 снарядов.

В том числе 23 снаряда попали в город Херсон.

Дословно: "Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; линию электропередач; территорию судозавода Корабельного района города и зернового терминала Бериславского района".