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Россияне попали в территорию завода во время обстрела Херсона

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 08:50
Россияне попали в территорию завода во время обстрела Херсона
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Российские оккупационные войска за сутки 23 раза обстреляли Херсон, попали в территорию судозавода Корабельного района.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По данным властей, за сутки противник совершил - 71 обстрел по области, выпустив 495 снарядов.

В том числе 23 снаряда попали в город Херсон.

Дословно: "Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; линию электропередач; территорию судозавода Корабельного района города и зернового терминала Бериславского района".

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Темы: Херсонобстрелвойна
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