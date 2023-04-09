Россияне попали в территорию завода во время обстрела Херсона
Воскресенье, 9 апреля 2023, 08:50
Российские оккупационные войска за сутки 23 раза обстреляли Херсон, попали в территорию судозавода Корабельного района.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Детали: По данным властей, за сутки противник совершил - 71 обстрел по области, выпустив 495 снарядов.
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В том числе 23 снаряда попали в город Херсон.
Дословно: "Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; линию электропередач; территорию судозавода Корабельного района города и зернового терминала Бериславского района".