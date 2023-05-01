Харьковчанин описывал позиции ПВО в соцсети – получил 5 лет за решеткой

Житель Салтовского района Харькова корректировал вражеский огонь летом 2022 года записями в Facebook – суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Источник: Харьковская областная прокуратура, Офис генерального прокурора, представитель управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула

Детали: По данным правоохранителей, в июне прошлого года в одной из социальных сетей 53-летний мужчина в собственных комментариях указывал точные позиции сил противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова.

Эти подразделения ВСУ прикрывали Харьков от вражеских ракет, которыми ежедневно обстреливали город. Салтовский район наиболее пострадал от обстрелов российских военных в Харькове.

После того, как мужчина опубликовал запрещенную информацию, российские военные обстреливали эти локации 5 раз.

В судебном заседании харьковчанин подтвердил, что писал комментарии в социальной сети, но вину в совершении преступления не признал. Он утверждал, что таким образом пытался предупредить о прилетах.

Однако прокуроры в суде доказали, что мужчина корректировал вражеский огонь.

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Как установили сотрудники СБУ, злоумышленник имеет ракетную военно-учетную специальность: в конце 80-х годов он проходил военную службу в зенитно-ракетной бригаде на территории Беларуси.

Суд признал мужчину виновным в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

26 апреля судья Московского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор в отношении мужчины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора. Поэтому обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.