Харьковчанин описывал позиции ПВО в соцсети – получил 5 лет за решеткой

Житель Салтовского района Харькова корректировал вражеский огонь летом 2022 года записями в Facebook – суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Источник: Харьковская областная прокуратура, Офис генерального прокурора, представитель управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула

Детали: По данным правоохранителей, в июне прошлого года в одной из социальных сетей 53-летний мужчина в собственных комментариях указывал точные позиции сил противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова.

Реклама:

Эти подразделения ВСУ прикрывали Харьков от вражеских ракет, которыми ежедневно обстреливали город. Салтовский район наиболее пострадал от обстрелов российских военных в Харькове.

После того, как мужчина опубликовал запрещенную информацию, российские военные обстреливали эти локации 5 раз.

В судебном заседании харьковчанин подтвердил, что писал комментарии в социальной сети, но вину в совершении преступления не признал. Он утверждал, что таким образом пытался предупредить о прилетах.

ВИДЕО ДНЯ

Однако прокуроры в суде доказали, что мужчина корректировал вражеский огонь.

Как установили сотрудники СБУ, злоумышленник имеет ракетную военно-учетную специальность: в конце 80-х годов он проходил военную службу в зенитно-ракетной бригаде на территории Беларуси.

Суд признал мужчину виновным в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

26 апреля судья Московского районного суда Харькова вынес обвинительный приговор в отношении мужчины и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора. Поэтому обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.