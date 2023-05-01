В штаб оккупантов на Запорожье "пришла бавовна" - Федоров
Понедельник, 1 мая 2023, 20:28
Украинские разведчики выследили место расположения штаба российских военных в оккупированной Михайловке Запорожской области, и Силы обороны нанесли туда удар.
Источник: мэр соседнего Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Детали: По его словам, "бавовна пришла" в штаб 1 мая около 14:30.
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Перед этим "логово рашистов" выследили украинские разведчики. Они дождались, когда там соберется много людей, и "передали координаты дальше".
Прямая речь: "Как результат, вместо шашлыка - поджаренные оккупанты".
Других деталей Федоров не предоставил.
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