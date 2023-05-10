Пригожин заявил о риске окружения "вагнеровцев" в Бахмуте

Владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что существует большой риск окружения его наемников в Бахмуте, поскольку фланги, удерживаемые российским военными, трещат.

Источник: пресс-служба Пригожина в Telegram

Прямая речь Пригожина: "Ввиду сокращения личного состава, ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать фланги военным. Существует серьезный риск окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются. При отсутствии боеприпасов "мясорубка" заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК "Вагнер"".

Детали: Также Пригожин снова повторил, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения. Якобы "вагнеровцы" и российская армия там находились, чтобы "перемалывать живую силу противника" и дать возможность российской армии провести мобилизацию.

Но несмотря на бои в Бахмуте, по словам главаря "вагнеровцев", ВСУ все же собрали силы для контрнаступления.

При этом Пригожин снова пожаловался, что его боевики не получают необходимого количества снарядов.

По его словам, сейчас в черте Бахмута находятся только "вагнеровцы" и никаких других подразделений нет, а за пределами города − только ВС РФ.

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Пригожин добавил, что его боевики планировали выйти из Бахмута "для сохранения жизни бойцов" поскольку не было боеприпасов.

После этого российское высшее руководство якобы поручило Минобороны РФ обеспечить ЧВК "Вагнер" всем необходимым, но никаких боеприпасов, по словам Пригожина, они так и не получили.

При этом он уверяет, что "вагнеровцы" якобы продолжают наступление в Бахмуте и ожидают боеприпасов.

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