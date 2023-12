Британская разведка: У России нет достаточно боеприпасов для успешного наступления

В то время как российское политическое руководство требует успехов на поле боя, российские специалисты по логистике не способны достигать поставленных целей.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

27 апреля 2023 года российские социальные сети, связанные с военной тематикой, сообщили, что заместитель министра обороны России, генерал-полковник Михаил Мизинцев был уволен. Мизинцев отвечал за военную логистику и находился в должности всего восемь месяцев, отмечается в обзоре.

Увольнение Мизинцева не было сразу подтверждено, но предположения относительно его будущего подчеркивают, что проблемы логистики остаются в центре военной кампании России в Украине.

Британское разведывательное сообщество утверждает, что Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении.

Недостаток боеприпасов, в свою очередь, приводит к внутренним разногласиям, особенно между Министерством обороны России и группой Вагнера.

"Россия продолжает предоставлять наивысший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии удовлетворить потребности военного времени. В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине", – говорится в обзоре.

