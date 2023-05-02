Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: Росія не має достатньо боєприпасів для успішного наступу

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 09:10

У той час як російське політичне керівництво вимагає успіхів на полі бою, російські фахівці з логістики не здатні досягати поставлених цілей.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

27 квітня 2023 року російські соціальні мережі, пов'язані з військовою тематикою, повідомили, що заступника міністра оборони Росії, генерал-полковника Михаіла Мізінцева було звільнено. Мізінцев відповідав за військову логістику і перебував на посаді лише вісім місяців, зазначається в огляді.

Реклама:

Звільнення Мізінцева не було одразу підтверджено, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми логістики залишаються в центрі воєнної кампанії Росії в Україні.

Британська розвідувальна спільнота стверджує, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі.

Нестача боєприпасів, у свою чергу, призводить до внутрішніх розбіжностей, особливо між Міністерством оборони Росії і групою "Вагнера".

ВІДЕО ДНЯ

"Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі задовольнити потреби воєнного часу. В той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині" – йдеться в огляді.

У попередньому розвідувальному огляді Міноборони Британії повідомлялося, що оборонні споруди, які побудувала РФ, підкреслюють її глибоке занепокоєння тим, що Україна може здійснити великий прорив, але частково також слугують просуванню наративу про "загрозу" з боку України і НАТО.

Теми: війнарозвідкаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
ISW пояснив, чому Росія активно розповідає про ракетні удари по Україні
На Херсонщині почалися проблеми з російським мобільним зв'язком
Росіяни обстріляли острови й лівий берег Дніпра поблизу Херсона
Сирський відвідав бійців на Бахмутському напрямку
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: