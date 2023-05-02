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Британська розвідка: Росія не має достатньо боєприпасів для успішного наступу

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 09:10

У той час як російське політичне керівництво вимагає успіхів на полі бою, російські фахівці з логістики не здатні досягати поставлених цілей.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

27 квітня 2023 року російські соціальні мережі, пов'язані з військовою тематикою, повідомили, що заступника міністра оборони Росії, генерал-полковника Михаіла Мізінцева було звільнено. Мізінцев відповідав за військову логістику і перебував на посаді лише вісім місяців, зазначається в огляді.

Звільнення Мізінцева не було одразу підтверджено, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми логістики залишаються в центрі воєнної кампанії Росії в Україні.

Британська розвідувальна спільнота стверджує, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі.

Нестача боєприпасів, у свою чергу, призводить до внутрішніх розбіжностей, особливо між Міністерством оборони Росії і групою "Вагнера".

"Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі задовольнити потреби воєнного часу. В той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині" – йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

У попередньому розвідувальному огляді Міноборони Британії повідомлялося, що оборонні споруди, які побудувала РФ, підкреслюють її глибоке занепокоєння тим, що Україна може здійснити великий прорив, але частково також слугують просуванню наративу про "загрозу" з боку України і НАТО.

Теми: війнарозвідкаРосіяУкраїна
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