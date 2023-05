Британська розвідка: Росія не має достатньо боєприпасів для успішного наступу

У той час як російське політичне керівництво вимагає успіхів на полі бою, російські фахівці з логістики не здатні досягати поставлених цілей.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

27 квітня 2023 року російські соціальні мережі, пов'язані з військовою тематикою, повідомили, що заступника міністра оборони Росії, генерал-полковника Михаіла Мізінцева було звільнено. Мізінцев відповідав за військову логістику і перебував на посаді лише вісім місяців, зазначається в огляді.

Звільнення Мізінцева не було одразу підтверджено, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми логістики залишаються в центрі воєнної кампанії Росії в Україні.

Британська розвідувальна спільнота стверджує, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі.

Нестача боєприпасів, у свою чергу, призводить до внутрішніх розбіжностей, особливо між Міністерством оборони Росії і групою "Вагнера".

"Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі задовольнити потреби воєнного часу. В той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині" – йдеться в огляді.

