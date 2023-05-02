США и Германия пока не хотят конкретных решений в вопросе членства Украины в НАТО – СМИ

Надежды Украины на более конкретную перспективу вступления в НАТО пока грозят быть разбитыми.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Немецкому агентству прессы (DPA).

Так, такие члены Альянса, как США и Германия, недавно за закрытыми дверями дали понять, что пока не хотят брать на себя никаких обязательств, которые бы выходили за рамки расплывчатой декларации НАТО от 2008 года.

В ней тогдашние главы государств и правительств согласились, что Украина и Грузия должны присоединиться к НАТО. Однако конкретных сроков или графика не было.

Президент Владимир Зеленский недавно призвал НАТО расчистить путь для вступления Украины в Альянс на следующем саммите в июле.

Он пояснил, что вряд ли кто-то сейчас делает больший вклад в евроатлантическую безопасность, чем украинские солдаты. Поэтому его страна сделала все для того, чтобы заявка Киева была удовлетворена.

Зеленский получает поддержку своих требований от стран Центральной и Восточной Европы, в частности Литвы. Однако пока крайне маловероятно, что им удастся убедить партнеров по НАТО, таких как США, изменить курс. По словам дипломатов, противники конкретной перспективы вступления объясняют свою позицию тем, что эта цель пока не является реалистичной и может отвлечь от гораздо более важной поддержки Украины. Кроме того, существует риск, что новые обязательства перед НАТО могут дать России аргументы для еще более агрессивной войны.

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По словам дипломатов, сейчас ведется работа над пакетом поддержки Украины к вступлению в НАТО, который уже был анонсирован генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Кроме того, речь идет о том, чтобы предложить Украине возможность провести переговоры о еще более тесном сотрудничестве в формате Совета Украина-НАТО. Один высокопоставленный дипломат недавно заявил, что это могло бы усилить "чувство партнерства" между НАТО и Украиной и реально изменить ситуацию.

По информации из натовских кругов, реальное движение в переговорах о перспективах вступления Украины в Альянс, вероятно, будет лишь тогда, когда Украина добьется успеха в войне с Россией. Тогда странам НАТО не придется бояться, что, приняв Украину, они станут непосредственными участниками войны.

Столтенберг недавно косвенно исключил возможность вступления Украины во время войны. Он отметил, что членство в НАТО требует, чтобы Украина пережила войну как независимое государство. "Если Украина не утвердит себя как суверенное независимое государство в Европе, то нет смысла обсуждать членство", – сказал он недавно в кулуарах заседания международной контактной группы по координации военной помощи Украине.

Напомним, генсек НАТО 20 апреля приехал в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. Он провел переговоры с Зеленским в Киеве, а также посетил Бучу, которая была под российской оккупацией.

Он заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.