Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС обсудит план увеличения производства артиллерийских снарядов до 1 миллиона в год

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 21:47
ЕС обсудит план увеличения производства артиллерийских снарядов до 1 миллиона в год
Фото: Getty Images

Европейская комиссия в среду предложит план увеличения производственных мощностей по производству артиллерийских снарядов до одного миллиона в год на фоне необходимости обеспечения военных нужд Украины и пополнения собственных запасов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

План Еврокомиссии, который будет обнародован в среду, предусматривает использование 500 миллионов евро из бюджета ЕС для увеличения производства боеприпасов. Средства пойдут на финансирование новых производственных линий для гаубичных снарядов и ракет, увеличение производства пороха и модернизацию старых боеприпасов.

Средства из бюджета Евросоюза будут финансировать около 50% проектов по производству снарядов, а страны-члены должны будут найти остальную половину. Таким образом, общая стоимость плана составит 1 миллиард евро.

"Когда речь идет об обороне, наша промышленность должна перейти на режим военной экономики. Я уверен, что в течение года мы сможем увеличить наши производственные мощности до одного миллиона патронов в год в Европе", – подчеркнул Бретон.

"Акт, который мы предлагаем, является беспрецедентным. Он направлен на прямую поддержку, с помощью денег ЕС, наращивание нашей оборонной промышленности для Украины и для нашей собственной безопасности", – добавил он.

Еврокомиссар признал, что оборонная промышленность ЕС "сегодня не имеет таких масштабов, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов". "Но она имеет потенциал для этого", – отметил Бретон.

ВИДЕО ДНЯ

Решение, которое предложит Еврокомиссия 3 мая, должно стать последним звеном для воплощения плана Евросоюза по предоставлению Киеву артиллерийских снарядов для противодействия полномасштабному вторжению России.

Ранее ЕС уже пообещал потратить 2 миллиарда евро на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующего года путем использования складских запасов и размещения совместных заказов. Но пока этот план затормозился из-за спора государств-членов относительно того, могут ли средства выделяться производителям за пределами Европейского Союза.

Темы: ЕСвойнаУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Видео, фотоЗеленский и Ермак встретились с конгрессменами США: присутствовала и Спартц

Сийярто обвинил посольство США в "пропаганде войны"

Труханов вышел из СИЗО: внесли залог

фотоРоссийские С-300 попали в два завода в Донецкой области

ВОЗ объявила об окончании чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Нацбанк прогнозирует замедление инфляции в этом году до 14,8%

Все новости...
ЕС
Рада попросила ЕС и ВТО о новых санкциях против РФ и Беларуси: в списке рыба и древесина
Прокуратура Болгарии решила проверить, как правительство выполняет санкции ЕС против России
ЕС одобрил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы
Последние новости
22:28
Переговоры по "зерновой сделке" в пятницу не принесли прогресса – ООН
22:22
фотоБазовая станция мобильного оператора "перехватила" ракету, которая летела на Запорожье
22:03
Шмыгаль и глава Минобороны Британии скоординировали "шаги для контрнаступления"
21:50
Экономические новости 5 мая: поляки блокируют грузовики из Украины, бизнес инвестирует в биометан
21:41
видеоКулеба наградил девочку, которая отказалась выступать на фестивале из-за участия россиянина
21:38
Видео, фотоЗеленский и Ермак встретились с конгрессменами США: присутствовала и Спартц
21:29
Описать то, чего никогда не должно было произойти: взгляд на деоккупированные города британской исследовательницы
21:25
Пять стран ЕС будут требовать продления импортных ограничений для Украины после июня
21:21
Контроль за восстановлением Украины онлайн: в правительстве показали систему DREAM
21:17
Кулеба объяснил, что даст Украине решение ЕС о 1 млрд для совместной покупки боеприпасов
Все новости...
Реклама: