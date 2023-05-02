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ЕС обсудит план увеличения производства артиллерийских снарядов до 1 миллиона в год

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 21:47
ЕС обсудит план увеличения производства артиллерийских снарядов до 1 миллиона в год
Фото: Getty Images

Европейская комиссия в среду предложит план увеличения производственных мощностей по производству артиллерийских снарядов до одного миллиона в год на фоне необходимости обеспечения военных нужд Украины и пополнения собственных запасов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

План Еврокомиссии, который будет обнародован в среду, предусматривает использование 500 миллионов евро из бюджета ЕС для увеличения производства боеприпасов. Средства пойдут на финансирование новых производственных линий для гаубичных снарядов и ракет, увеличение производства пороха и модернизацию старых боеприпасов.

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Средства из бюджета Евросоюза будут финансировать около 50% проектов по производству снарядов, а страны-члены должны будут найти остальную половину. Таким образом, общая стоимость плана составит 1 миллиард евро.

"Когда речь идет об обороне, наша промышленность должна перейти на режим военной экономики. Я уверен, что в течение года мы сможем увеличить наши производственные мощности до одного миллиона патронов в год в Европе", – подчеркнул Бретон.

"Акт, который мы предлагаем, является беспрецедентным. Он направлен на прямую поддержку, с помощью денег ЕС, наращивание нашей оборонной промышленности для Украины и для нашей собственной безопасности", – добавил он.

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Еврокомиссар признал, что оборонная промышленность ЕС "сегодня не имеет таких масштабов, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов". "Но она имеет потенциал для этого", – отметил Бретон.

Решение, которое предложит Еврокомиссия 3 мая, должно стать последним звеном для воплощения плана Евросоюза по предоставлению Киеву артиллерийских снарядов для противодействия полномасштабному вторжению России.

Ранее ЕС уже пообещал потратить 2 миллиарда евро на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующего года путем использования складских запасов и размещения совместных заказов. Но пока этот план затормозился из-за спора государств-членов относительно того, могут ли средства выделяться производителям за пределами Европейского Союза.

Темы: ЕСвойнаУкраинаоружие
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