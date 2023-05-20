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Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь на полях саммита G7

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 17:19
Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь на полях саммита G7
Владимир Зеленский встретился с Олафом Шольцом на полях G7, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за неделю встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, на этот раз – на полях саммита государств "Группы семи" в японском городе Хиросима.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как отмечает Офис президента, Зеленский и Шольц обсудили первые результаты визита президента Украины в Германию 13 мая.

"Владимир Зеленский поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от ФРГ. Президент отметил важность реализации пунктов украинской формулы мира", – говорится в сообщении.

По данным немецкого агентства DPA, встреча президента Украины и канцлера ФРГ длилась около 20 минут.

Шольц сказал Зеленскому, что рад его видеть, пошутив, что "мы встречаемся довольно часто".

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"Рад видеть вас здесь. Мы поддерживаем Украину – столько, сколько потребуется!", – написал канцлер Германии в Twitter.

Во время визита президента Украины в Берлин, как известно, Германия объявила о крупнейшем пакете военной помощи на сумму 2,7 миллиарда евро.

Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".

Он уже провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджией Мелони и президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В этот же день для лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, где подтвердили непоколебимую поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

Темы: ЗеленскийШольцЯпонияG7
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