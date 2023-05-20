Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь на полях саммита G7

"Европейская правда"Суббота, 20 мая 2023, 17:19
Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь на полях саммита G7
Владимир Зеленский встретился с Олафом Шольцом на полях G7, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за неделю встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, на этот раз – на полях саммита государств "Группы семи" в японском городе Хиросима.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как отмечает Офис президента, Зеленский и Шольц обсудили первые результаты визита президента Украины в Германию 13 мая.

Реклама:

"Владимир Зеленский поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от ФРГ. Президент отметил важность реализации пунктов украинской формулы мира", – говорится в сообщении.

По данным немецкого агентства DPA, встреча президента Украины и канцлера ФРГ длилась около 20 минут.

ВИДЕО ДНЯ

Шольц сказал Зеленскому, что рад его видеть, пошутив, что "мы встречаемся довольно часто".

"Рад видеть вас здесь. Мы поддерживаем Украину – столько, сколько потребуется!", – написал канцлер Германии в Twitter.

Во время визита президента Украины в Берлин, как известно, Германия объявила о крупнейшем пакете военной помощи на сумму 2,7 миллиарда евро.

Напомним, президент Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в Японию, где будет участвовать в мероприятиях в рамках саммита "Группы семи".

Он уже провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджией Мелони и президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В этот же день для лидеры G7 согласовали совместное коммюнике по результатам саммита в Японии – за день до его завершения, где подтвердили непоколебимую поддержку Украины "столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

Темы: ЗеленскийШольцЯпонияG7
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: