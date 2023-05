Зеленский поблагодарил Шольца за военную помощь на полях саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за неделю встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, на этот раз – на полях саммита государств "Группы семи" в японском городе Хиросима.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как отмечает Офис президента, Зеленский и Шольц обсудили первые результаты визита президента Украины в Германию 13 мая.

"Владимир Зеленский поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от ФРГ. Президент отметил важность реализации пунктов украинской формулы мира", – говорится в сообщении.

По данным немецкого агентства DPA, встреча президента Украины и канцлера ФРГ длилась около 20 минут.

Шольц сказал Зеленскому, что рад его видеть, пошутив, что "мы встречаемся довольно часто".

"Рад видеть вас здесь. Мы поддерживаем Украину – столько, сколько потребуется!", – написал канцлер Германии в Twitter.

