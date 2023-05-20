Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 17:19
Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7
Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом на полях G7, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вдруге за тиждень зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, цього разу – на полях саміту держав "Групи семи" в японському місті Хіросіма.

Про це пише "Європейська правда".

Як зазначає Офіс президента, Зеленський і Шольц обговорили перші результати візиту президента України до Німеччини 13 травня.

"Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН. Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру", – йдеться в повідомленні.

За даними німецького агентства DPA, зустріч президента України й канцлера ФРН тривала десь 20 хвилин.

Шольц сказав Зеленському, що радий його бачити, пожартувавши, що "ми зустрічаємось досить часто".

ВІДЕО ДНЯ

"Радий бачити вас тут. Ми підтримуємо Україну – стільки, скільки буде потрібно!", – написав канцлер Німеччини у Twitter.

Під час візиту президента України до Берліна, як відомо, Німеччина оголосила про найбільший пакет військової допомоги на суму 2,7 мільярда євро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Віж уже провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком, очільницею уряду Італії Джорджією Мелоніпрезидентом Євроради Шарлем Мішелем і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

Теми: ЗеленськийШольцЯпоніяG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Міжнародний реєстр збитків від агресії РФ запрацює з серпня – Мін'юст

оновлено"ДТП під наркотиком": оголосили підозру депутатці Ар'євій, яка збила жінку на "зебрі"

Усі новини...
Зеленський
Макрон: Участь Зеленського у саміті G7 може "стати переломним моментом"
Зеленський обговорив із президентом Євроради експорт українського зерна в ЄС
Зеленський зустрівся з прем’єром Індії
Останні новини
23:00
Іспанія не долучиться до "коаліції винищувачів", бо не має F-16 – міністерка оборони
22:44
Вчені змогли прочитати прихований текст Біблії завдяки ультрафіолету
22:41
У Пентагоні прокоментували заяви РФ про захоплення Бахмута
22:41
Магнітні бурі: чому виникають, коли їх очікувати та де відстежувати
22:22
Буданов про контрнаступ: Зброї мінімально достатньо, почнемо незабаром
22:21
відеоРФ обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області – Маляр
22:11
У США прокоментували чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
21:53
Страхування інвестицій у воєнний час: Раді рекомендують підтримати законопроєкт
21:41
На Чернігівщині двоє людей підірвалися на вибухівці: є загиблий
21:37
відеоБєлгородська область: "РДК" заявила, що вся її техніка ціла, а Міноборони РФ – бреше
Усі новини...
Реклама: