Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом на полях G7, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вдруге за тиждень зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, цього разу – на полях саміту держав "Групи семи" в японському місті Хіросіма.

Про це пише "Європейська правда".

Як зазначає Офіс президента, Зеленський і Шольц обговорили перші результати візиту президента України до Німеччини 13 травня.

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"Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН. Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру", – йдеться в повідомленні.

За даними німецького агентства DPA, зустріч президента України й канцлера ФРН тривала десь 20 хвилин.

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Шольц сказав Зеленському, що радий його бачити, пожартувавши, що "ми зустрічаємось досить часто".

"Радий бачити вас тут. Ми підтримуємо Україну – стільки, скільки буде потрібно!", – написав канцлер Німеччини у Twitter.

Good to have you here, @ZelenskyyUa. We stand with #Ukraine - as long as it takes! pic.twitter.com/ooBybzErvK — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 20, 2023

Під час візиту президента України до Берліна, як відомо, Німеччина оголосила про найбільший пакет військової допомоги на суму 2,7 мільярда євро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Віж уже провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком, очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні, президентом Євроради Шарлем Мішелем і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".