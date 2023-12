Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Президент України Володимир Зеленський вдруге за тиждень зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, цього разу – на полях саміту держав "Групи семи" в японському місті Хіросіма.

Як зазначає Офіс президента, Зеленський і Шольц обговорили перші результати візиту президента України до Німеччини 13 травня.

"Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН. Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру", – йдеться в повідомленні.

За даними німецького агентства DPA, зустріч президента України й канцлера ФРН тривала десь 20 хвилин.

Шольц сказав Зеленському, що радий його бачити, пожартувавши, що "ми зустрічаємось досить часто".

"Радий бачити вас тут. Ми підтримуємо Україну – стільки, скільки буде потрібно!", – написав канцлер Німеччини у Twitter.

