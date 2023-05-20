Зеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом на полях G7, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вдруге за тиждень зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, цього разу – на полях саміту держав "Групи семи" в японському місті Хіросіма.

Про це пише "Європейська правда".

Як зазначає Офіс президента, Зеленський і Шольц обговорили перші результати візиту президента України до Німеччини 13 травня.

"Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН. Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру", – йдеться в повідомленні.

За даними німецького агентства DPA, зустріч президента України й канцлера ФРН тривала десь 20 хвилин.

Шольц сказав Зеленському, що радий його бачити, пожартувавши, що "ми зустрічаємось досить часто".

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"Радий бачити вас тут. Ми підтримуємо Україну – стільки, скільки буде потрібно!", – написав канцлер Німеччини у Twitter.

Good to have you here, @ZelenskyyUa. We stand with #Ukraine - as long as it takes! pic.twitter.com/ooBybzErvK — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 20, 2023

Під час візиту президента України до Берліна, як відомо, Німеччина оголосила про найбільший пакет військової допомоги на суму 2,7 мільярда євро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу вранці прибув до Японії, де братиме участь у заходах у межах саміту "Групи семи".

Віж уже провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком, очільницею уряду Італії Джорджією Мелоні, президентом Євроради Шарлем Мішелем і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Цього ж для лідери G7 узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії – за день до його завершення, де підтвердили непохитну підтримку України "стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".