Украинскую теннисистку освистали во Франции, потому что не пожала руку белоруске

После матча на Ролан Гаррос во Франции зрители освистали украинскую теннисистку Марту Костюк, потому что она отказалась пожать руку своей сопернице – белоруске Арине Соболенко.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Теннисный матч между украинкой Костюк и Соболенко из Беларуси, которая на международных турнирах выступает в нейтральном статусе, стал одним из главных событий первого раунда Ролан Гаррос. Жеребьевка свела в одном матче двух теннисисток из топ-40 мирового рейтинга: Соболенко – вторая ракетка мира, Костюк – 39-я. Их очный матч состоялся на центральном корте в Париже.

Реклама:

Сам матч длился чуть больше часа – Соболенко победила Костюк в двух сетах. После матча Марта проигнорировала соперницу у сетки и не пожала ей руку.

Такой жест публика на стадионе в Париже встретила громким свистом в адрес украинки.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue ВИДЕО ДНЯ May 28, 2023

Еще до начала матча теннисистки обменялись комментариями относительно соперницы на пресс-конференциях. Соболенко спросили, что она думает, когда выходит на матч против соперницы с "негативными эмоциями" по отношению к ней. Арина ответила: "Я не хочу тратить свою энергию на такие вещи, это не мое дело. Если она (Костюк - ред.) меня ненавидит, ладно, я ничего не могу с этим сделать".

В ответ на это Костюк заявила, что не испытывает ненависти, как к Соболенко, так и к любым теннисистам из России или Беларуси.

"В целом, я скажу так: у меня нет чувства ненависти ни к кому из игроков российских или белорусских. Я просто их не уважаю", - ответила Костюк.

После очных матчей против россиянок или белорусок теннисистки из Украины больше года не жмут им руки. Соболенко вспоминала об этом до игры, говорила, что "понимает" украинок.