Украинскую теннисистку освистали во Франции, потому что не пожала руку белоруске

После матча на Ролан Гаррос во Франции зрители освистали украинскую теннисистку Марту Костюк, потому что она отказалась пожать руку своей сопернице – белоруске Арине Соболенко.

Детали: Теннисный матч между украинкой Костюк и Соболенко из Беларуси, которая на международных турнирах выступает в нейтральном статусе, стал одним из главных событий первого раунда Ролан Гаррос. Жеребьевка свела в одном матче двух теннисисток из топ-40 мирового рейтинга: Соболенко – вторая ракетка мира, Костюк – 39-я. Их очный матч состоялся на центральном корте в Париже.

Сам матч длился чуть больше часа – Соболенко победила Костюк в двух сетах. После матча Марта проигнорировала соперницу у сетки и не пожала ей руку.

Такой жест публика на стадионе в Париже встретила громким свистом в адрес украинки.

