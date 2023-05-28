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Украинскую теннисистку освистали во Франции, потому что не пожала руку белоруске

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 18:40
Украинскую теннисистку освистали во Франции, потому что не пожала руку белоруске
Марта Костюк проходит мимо Арины Соболенко после матча 28 мая, фото Getty Images

После матча на Ролан Гаррос во Франции зрители освистали украинскую теннисистку Марту Костюк, потому что она отказалась пожать руку своей сопернице – белоруске Арине Соболенко.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Теннисный матч между украинкой Костюк и Соболенко из Беларуси, которая на международных турнирах выступает в нейтральном статусе, стал одним из главных событий первого раунда Ролан Гаррос. Жеребьевка свела в одном матче двух теннисисток из топ-40 мирового рейтинга: Соболенко – вторая ракетка мира, Костюк – 39-я. Их очный матч состоялся на центральном корте в Париже.

Сам матч длился чуть больше часа – Соболенко победила Костюк в двух сетах. После матча Марта проигнорировала соперницу у сетки и не пожала ей руку.

Такой жест публика на стадионе в Париже встретила громким свистом в адрес украинки.

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Еще до начала матча теннисистки обменялись комментариями относительно соперницы на пресс-конференциях. Соболенко спросили, что она думает, когда выходит на матч против соперницы с "негативными эмоциями" по отношению к ней. Арина ответила: "Я не хочу тратить свою энергию на такие вещи, это не мое дело. Если она (Костюк - ред.) меня ненавидит, ладно, я ничего не могу с этим сделать".

В ответ на это Костюк заявила, что не испытывает ненависти, как к Соболенко, так и к любым теннисистам из России или Беларуси.

"В целом, я скажу так: у меня нет чувства ненависти ни к кому из игроков российских или белорусских. Я просто их не уважаю", - ответила Костюк.

После очных матчей против россиянок или белорусок теннисистки из Украины больше года не жмут им руки. Соболенко вспоминала об этом до игры, говорила, что "понимает" украинок.

Темы: спортФранцияБеларусь
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