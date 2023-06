Українську тенісистку освистали у Франції, бо не потиснула руку білорусці

Після матчу на Ролан Гаррос у Франції глядачі освистали українську тенісистку Марту Костюк, бо вона відмовилася потиснути руку своїй суперниці – білорусці Аріні Соболенко.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Тенісний матч між українкою Костюк та Соболенко з Білорусі, яка на міжнародних турнірах виступає у нейтральному статусі, став однією з головних подій першого раунду Ролан Гаррос. Жеребкування звело в одному матчі двох тенісисток з топ-40 світового рейтингу: Соболенко – друга ракетка світу, Костюк – 39-а. Їх очний матч відбувся на центральному корті в Парижі.

Сам матч тривав трохи більше години – Соболенко перемогла Костюк у двох сетах. Після матчу Марта проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула їй руку.

Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом на адресу українки.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue