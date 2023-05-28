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Українську тенісистку освистали у Франції, бо не потиснула руку білорусці

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 18:40
Українську тенісистку освистали у Франції, бо не потиснула руку білорусці
Марта Костюк проходить повз Аріну Соболенко після матчу 28 травня, фото Getty Images

Після матчу на Ролан Гаррос у Франції глядачі освистали українську тенісистку Марту Костюк, бо вона відмовилася потиснути руку своїй суперниці – білорусці Аріні Соболенко.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Тенісний матч між українкою Костюк та Соболенко з Білорусі, яка на міжнародних турнірах виступає у нейтральному статусі, став однією з головних подій першого раунду Ролан Гаррос. Жеребкування звело в одному матчі двох тенісисток з топ-40 світового рейтингу: Соболенко – друга ракетка світу, Костюк – 39-а. Їх очний матч відбувся на центральному корті в Парижі.

Сам матч тривав трохи більше години – Соболенко перемогла Костюк у двох сетах. Після матчу Марта проігнорувала суперницю біля сітки і не потиснула їй руку.

Такий жест публіка на стадіоні у Парижі зустріла гучним свистом на адресу українки.

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Ще до початку матчу тенісистки обмінялися коментарями щодо суперниці на пресконференціях. Соболенко запитали, що вона думає, коли виходить на матч проти суперниці з "негативними емоціями" щодо неї. Аріна відповіла: "Я не хочу витрачати свою енергію на такі речі, це не моя справа. Якщо вона (Костюк – ред.) мене ненавидить, гаразд, я нічого не можу з цим зробити".

У відповідь на це Костюк заявила, що не відчуває ненависті, як до Соболенко, так і до будь-яких тенісистів з Росії чи Білорусі.

"У цілому, я скажу так: у мене нема почуття ненависті ні до кого з гравців російських чи білоруських. Я просто їх не поважаю", – відповіла Костюк.

Після очних матчів проти росіянок чи білорусок тенісистки з України більше року не тиснуть їм руки. Соболенко згадувала про це до гри, казала, що "розуміє" українок.

Теми: спортФранціяБілорусь
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