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Сотни бойцов российского "Шторма" готовят провокацию с переодеванием в форму Украины – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 мая 2023, 12:42
Сотни бойцов российского Шторма готовят провокацию с переодеванием в форму Украины – ЦНС
Иллюстративное фото с сайта ГУР

Более 300 бойцов российских отрядов "Шторм", которые ранее получили форму украинских защитников, готовят провокацию в Брянской и Курской областях России.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "Российская армия планирует осуществить провокацию в Брянской и Курской областях, чтобы дискредитировать украинскую армию.

Операцией занимаются отряды "Шторм" (из состава 13-го танкового полка и 1-го мотострелкового полка 1-й танковой армии), которые прибыли в регион накануне. Отряды сосредоточены в районе села Ивановское (Курская область), второй – села Ямное (Брянская область)".

Детали: По информации Сопротивления, каждый отряд состоит из 160 человек.

ЦНС не исключает проведения "террористических актов" на территории России, или имитации захвата заложников.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 мая ЦНС сообщал, что российские военные в Брянской и Курской областях получили форму украинских защитников и готовят провокацию на северной границе Украины.

Темы: провокацииРосcияармия9 мая
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