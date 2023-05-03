Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сотни бойцов российского "Шторма" готовят провокацию с переодеванием в форму Украины – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 мая 2023, 12:42
Сотни бойцов российского Шторма готовят провокацию с переодеванием в форму Украины – ЦНС
Иллюстративное фото с сайта ГУР

Более 300 бойцов российских отрядов "Шторм", которые ранее получили форму украинских защитников, готовят провокацию в Брянской и Курской областях России.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "Российская армия планирует осуществить провокацию в Брянской и Курской областях, чтобы дискредитировать украинскую армию.

Реклама:

Операцией занимаются отряды "Шторм" (из состава 13-го танкового полка и 1-го мотострелкового полка 1-й танковой армии), которые прибыли в регион накануне. Отряды сосредоточены в районе села Ивановское (Курская область), второй – села Ямное (Брянская область)".

Детали: По информации Сопротивления, каждый отряд состоит из 160 человек.

ЦНС не исключает проведения "террористических актов" на территории России, или имитации захвата заложников.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 2 мая ЦНС сообщал, что российские военные в Брянской и Курской областях получили форму украинских защитников и готовят провокацию на северной границе Украины.

Темы: провокацииРосcияармия9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
провокации
В Беларуси строят новый палаточный городок для "вагнеровцев" – ЦНС
Оккупанты навезли взрывчатки на химзавод в Крыму, готовят провокацию − Херсонская ОВА
Сопротивление: Россияне готовят провокацию на северной границе Украины
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: