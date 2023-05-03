Сотни бойцов российского "Шторма" готовят провокацию с переодеванием в форму Украины – ЦНС

Более 300 бойцов российских отрядов "Шторм", которые ранее получили форму украинских защитников, готовят провокацию в Брянской и Курской областях России.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Дословно: "Российская армия планирует осуществить провокацию в Брянской и Курской областях, чтобы дискредитировать украинскую армию.

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Операцией занимаются отряды "Шторм" (из состава 13-го танкового полка и 1-го мотострелкового полка 1-й танковой армии), которые прибыли в регион накануне. Отряды сосредоточены в районе села Ивановское (Курская область), второй – села Ямное (Брянская область)".

Детали: По информации Сопротивления, каждый отряд состоит из 160 человек.

ЦНС не исключает проведения "террористических актов" на территории России, или имитации захвата заложников.

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