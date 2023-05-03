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Полиция и СБУ прикрыли ботофермы, которые сообщали о "минировании" и "терактах"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 мая 2023, 13:37
Полиция и СБУ прикрыли ботофермы, которые сообщали о минировании и терактах
Фото: сбу

Нацполиция и СБУ ликвидировали в девяти областях ботофермы, которые распространяли сообщения о "минировании" и "терактах".

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: По информации следствия, фигуранты "распространяли дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины", а также ложные сообщения о "терактах" и "минировании" в украинских городах. 

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Для "разгона" фейков злоумышленники создали анонимные аккаунты в соцсетях в Facebook, Instagram и Twitter с общей аудиторией в почти 200 тысяч пользователей.

СБУ сообщает, что в результате многоэтапной спецоперации в разных регионах Украины обезврежено таких 9 ботоферм и разоблачены их организаторы. Среди них –  активные сторонники одной из отечественных политсил.

В частности, "ячейки" дезинформации действовали в Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Львовской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Закарпатской областях.

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Оборудование для "выращивания" ботов организаторы установили в собственных квартирах или в офисных помещениях.

 

Во время обысков у них обнаружена компьютерная техника с доказательствами, банковские карты, на которые получали деньги за информационные "вбросы", 5 тысяч SIM-карт украинских операторов, GSM-шлюзы и другое специализированное оборудование.

 

Расследование проводится в рамках уголовного производства по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Устанавливаются все обстоятельства и лица причастные к преступлению.

Темы: СБУполицияинтернетдезинформация
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