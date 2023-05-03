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Президент Финляндии объяснил, почему Хельсинки не может передать Украине истребители Hornet

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 16:13

Финляндия не сможет передать Украине свои истребители Hornet, пока не получит им замену, поскольку нуждается в защите своей территории от РФ.

Об этом заявил финский президент Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки, пишет "Европейская правда".

"Мы сейчас заменяем свои истребители на F-35. Это огромные расходы для небольшой страны. Но мы делаем это, потому что считаем, что нам нужна сильная защита. Именно поэтому мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые самолеты. И, к сожалению, к тому времени Hornet фактически уже будут небоеспособны", – сказал Ниинистё.

Он подчеркнул, что географическое положение Финляндии сильно отличается от большинства стран НАТО и ЕС, у нее очень протяженная граница с Россией.

"Если говорить о дискуссиях относительно самолетов для Украины, то они в основном касаются истребителей F-16. У нас их нет. У нас есть истребители Hornet F-18, которые уже достаточно старые. И вы должны иметь в виду, что в Европе немного стран имеют такие самолеты и самих самолетов также немного. Вопрос в том, целесообразно ли создавать много различных сервисных структур", – сказал Ниинистё.

Напомним, в марте Украина обратилась к Финляндии и предложила обсудить вопрос о возможной передаче Украине истребителей Hornet.

Запрос поступил после того, как тогдашний премьер Финляндии Санна Марин во время визита в Киев обсудила с Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet.

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Марин тогда заявила, что ее страны могла бы вместе с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

Ее заявление стало сюрпризом для обозревателей и участников внешней политики и политики безопасности, а конкурирующие партии говорили о "безрассудстве" таких объявлений. Марин упрекали, что такие заявления следует делать после консультаций внутри страны.

Темы: Финляндияавиа
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