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Силы обороны отбили 40 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 07:18
Силы обороны отбили 40 вражеских атак – сводка
Бойцы ВСУ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА

В течение 3 мая Силы обороны Украины отбили 40 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "РФ продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора.

Информация о ночной боевой работе нашей ПВО будет предоставлена чуть позже. Продолжается уточнение.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших вражеских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено 40 вражеских атак. Ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка личного состава российских территориальных войск.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах РФ. За прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасильевка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запселье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спирное – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отбиты многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Обстрелам также подверглась Красногоровка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял населенные пункты Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье и авиаудар по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии обстрелял населенные пункты Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка на Днепропетровщине; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Кизомыс и город Херсон. Погибли гражданские люди.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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