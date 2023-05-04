Глава МИД Франции обеспокоена призывами Медведева к убийству Зеленского после атаки дрона на Кремль

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила обеспокоенность призывами секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева к убийству президента Украины Владимира Зеленского после атаки дрона на Кремль.

Об этом она заявила в эфире Radio France, сообщает "Европейская правда".

"Медведев снова отличился возмутительными высказываниями, словесной эскалацией, которая вызывает сожаление. Опять эта эскалация идет от России, снова он пытается запугать, найти поводы, которые могли бы оправдать неоправданное", – отметила глава французского МИД.

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Накануне в пресс-службе Кремля заявили, что украинские беспилотники "пытались нанести удар" по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Атаку Кремль назвал "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России". Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль.

После атаки Медведев призвал к "физическому устранению" президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в контексте этой атаки, что воспринимал бы все, что исходит из Кремля, "с очень большой осторожностью".