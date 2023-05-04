Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нацгвардейцы сбили беспилотник РФ и ударили по позициям врага с его карты памяти

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 мая 2023, 13:21
Нацгвардейцы сбили беспилотник РФ и ударили по позициям врага с его карты памяти
Николай Уршалович. Фото: Дмитрий Юрченко / АрмияInform

Нацгвардейцы сбили российский беспилотник и ударили по координатам взлета БПЛА с его карты-памяти.

Источник: замдиректора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Мобильная огневая группа отдельного батальона охраны общественного порядка во время несения службы на блокпосту в районе Херсона из стрелкового оружия обезвредила вражеский БПЛА Zala-421, а в районе Серебрянского лесничества личный состав 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского из стрелкового оружия сбил беспилотник MAVIC-3.

Реклама:

Со сбитого БПЛА была изъята карта памяти, на которой содержались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) о месте его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение".

Темы: Нацгвардиявойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Нацгвардия
ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: суд с октября 2022 года слушает свидетелей
Из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 – в руках россиян
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: