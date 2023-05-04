Нацгвардейцы сбили беспилотник РФ и ударили по позициям врага с его карты памяти

Нацгвардейцы сбили российский беспилотник и ударили по координатам взлета БПЛА с его карты-памяти.

Источник: замдиректора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Мобильная огневая группа отдельного батальона охраны общественного порядка во время несения службы на блокпосту в районе Херсона из стрелкового оружия обезвредила вражеский БПЛА Zala-421, а в районе Серебрянского лесничества личный состав 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского из стрелкового оружия сбил беспилотник MAVIC-3.

Со сбитого БПЛА была изъята карта памяти, на которой содержались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) о месте его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение".