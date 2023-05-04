В Молдове полиция будет штрафовать за георгиевскую ленту 9 мая

Полиция Молдовы будет штрафовать за ношение георгиевской ленты 9 мая, поскольку Россия использует ее как символ агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель Генинспектората полиции Виорел Чернеуцану, сообщает NewsMaker.

"Мы все знаем, что эта лента является символом военной агрессии на территории Украины. Отталкиваясь от рекомендаций Венецианской комиссии, которая очень четко констатировала, что действия властей РМ являются оправданными, потому что демонстрация символов, которые использует армия РФ в нынешней войне, может создать опасность беспорядков и угрозу национальной безопасности. То есть георгиевская лента сейчас является символом военной агрессии. Что означает, что в Молдове запрещено производство, использование, распространение и ношение этого символа", – сказал он.

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Чернеуцану предупредил, что полиция будет фиксировать и изучать каждое нарушение закона о запрете на ношение георгиевской ленты.

В то же время он отметил, что разрешено носить георгиевскую ленту только тогда, когда она является частью медалей.

Ранее полиция Эстонии предупредила, что будет жестко реагировать на символы агрессии и пропаганду войны 9 мая.

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А в Латвии запретили праздновать 9 мая, отменив любые публичные мероприятия, кроме тех, что связаны с Днем Европы.