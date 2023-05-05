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Из Литвы в Украину доставили первые 3 радара из 16, на которые литовцы собрали 14 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 мая 2023, 11:10
Из Литвы в Украину доставили первые 3 радара из 16, на которые литовцы собрали 14 млн евро
В Украину доставлены первые три радара, приобретенные в рамках акции "Radarom!", Delfi

4 мая в Украину доставили первые три радара, купленные на пожертвования жителей Литвы в феврале.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi и организация Blue/Yellow.

В организации Blue/Yellow заявили, что три радара дислоцированы в свои оперативные сектора, а остальные готовятся к отправке.

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"Первые три радара доставлены в Украину, и они дислоцируются в свои оперативные сектора. Другие радары готовятся к отправке, оформляются документы", – сообщили в Blue/Yellow.

"Из-за чрезвычайно чувствительной ситуации с ПВО в Украине мы пока не можем раскрывать больше информации. Информация будет уточняться", – отметили в организации.

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Напомним, в феврале во время акции "Radarom!" жители Литвы собрали 14 млн евро, на которые было закуплено 16 радаров.

12 обычных стационарных радаров и четыре мобильных радара для специальных задач были приобретены к годовщине начала полномасштабной войны России против Украины. Кампания длилась с конца января до 24 февраля и была организована национальным вещателем LRT и организациями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fund и Strong Together.

Темы: Литвапомощь Украине
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