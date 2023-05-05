Священник должен выйти из УПЦ МП, чтобы стать военным капелланом – Госэтнополитики
Чтобы стать военным капелланом, священнослужитель должен выйти из Украинской православной церкви Московского патриархата.
Источник: председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "(Быть военным капелланом - ред.) от Московского патриархата - невозможно по закону. Я знаю нескольких военных капелланов, которые когда-то служили в Московском патриархате. Но для того, чтобы стать военным капелланом, они должны выйти из Московского патриархата".
Детали: По его мнению, украинской армии не хватает капелланов. По его словам, Минобороны и Генштаб хотят, чтобы эти люди получили необходимые навыки: умели "хотя бы разрядить оружие, запускать БТР" и имели медицинские знания.
В то же время, как отметил Еленский, капеллан не является комбатантом.
Что этому предшествовало:
- В октябре прошлого года ВСУ запустили Службу военного капелланства.
- В марте этого года Минобороны сообщило, что первые украинские капелланы проходят обучение и военную подготовку.