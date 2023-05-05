Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Священник должен выйти из УПЦ МП, чтобы стать военным капелланом – Госэтнополитики

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 11:28
Священник должен выйти из УПЦ МП, чтобы стать военным капелланом – Госэтнополитики
Иллюстративное фото, УНИАН

Чтобы стать военным капелланом, священнослужитель должен выйти из Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "(Быть военным капелланом - ред.) от Московского патриархата - невозможно по закону. Я знаю нескольких военных капелланов, которые когда-то служили в Московском патриархате. Но для того, чтобы стать военным капелланом, они должны выйти из Московского патриархата".

Детали: По его мнению, украинской армии не хватает капелланов. По его словам, Минобороны и Генштаб хотят, чтобы эти люди получили необходимые навыки: умели "хотя бы разрядить оружие, запускать БТР" и имели медицинские знания. 

В то же время, как отметил Еленский, капеллан не является комбатантом.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УПЦ МПрелигияармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда

Все новости...
УПЦ МП
Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП
Киев расторгнет договоры с УПЦ МП, когда Верховная Рада запретит ее – ответ на петицию
"Так он говорил, что "Жигуль" – не машина?". Репортаж УП из родного села Павла "Мерседеса"
Последние новости
04:49
Доходы РФ от нефти и газа упали более чем на 50%
04:16
Канада и Латвия будут обучать украинских офицеров
03:43
Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW
02:51
Оккупанты вывозят документацию и имущество из захваченных госучреждений на юге Украины – ЦНС
02:16
"Зерновую сделку" могут продлить минимум на 2 месяца – МИД Турции
01:57
Португалия хочет перенести дату выборов в Европарламент
01:39
В Запорожье прогремел взрыв – СМИ
01:24
Правительство Грузии поддержало решение Путина о возобновлении авиарейсов между странами
00:43
В РФ заявили, что беспилотник атаковал админздание в Брянской области
00:19
Россияне 11 раз били по Сумщине: погиб человек, есть разрушения
Все новости...
Реклама: