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Священник должен выйти из УПЦ МП, чтобы стать военным капелланом – Госэтнополитики

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 11:28
Священник должен выйти из УПЦ МП, чтобы стать военным капелланом – Госэтнополитики
Иллюстративное фото, УНИАН

Чтобы стать военным капелланом, священнослужитель должен выйти из Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "(Быть военным капелланом - ред.) от Московского патриархата - невозможно по закону. Я знаю нескольких военных капелланов, которые когда-то служили в Московском патриархате. Но для того, чтобы стать военным капелланом, они должны выйти из Московского патриархата".

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Детали: По его мнению, украинской армии не хватает капелланов. По его словам, Минобороны и Генштаб хотят, чтобы эти люди получили необходимые навыки: умели "хотя бы разрядить оружие, запускать БТР" и имели медицинские знания. 

В то же время, как отметил Еленский, капеллан не является комбатантом.

Что этому предшествовало: 

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Темы: УПЦ МПрелигияармиявойна
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