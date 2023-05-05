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Беларусь ввела контроль на въезд на границе с Россией – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 17:50
Беларусь ввела контроль на въезд на границе с Россией – СМИ
Пограничный пункт на трассе М1, 5 мая, Зеркало

На въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль.

Источник: белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на источники и горячую линию Госпогранкомитета Беларуси

Детали: Источники сообщили изданию, что на трассе М1 у границы обустраивают пограничный пункт. 

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Журналисты позвонили в Госпогранкомитет под видом обычных гражданских. Им разъяснили, что мероприятия проходят в рамках выполнения соглашения "о взаимном признании виз с Россией". 

Контроль работает на шести основных направлениях - только на въезд. Меры введены временно, но надолго ли - неизвестно. Контроль действует "до особого распоряжения", как сообщили на горячей линии.

Темы: БеларусьграницаПограничная службаРосcия
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