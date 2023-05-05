Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь ввела контроль на въезд на границе с Россией – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 17:50
Беларусь ввела контроль на въезд на границе с Россией – СМИ
Пограничный пункт на трассе М1, 5 мая, Зеркало

На въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль.

Источник: белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на источники и горячую линию Госпогранкомитета Беларуси

Детали: Источники сообщили изданию, что на трассе М1 у границы обустраивают пограничный пункт. 

Журналисты позвонили в Госпогранкомитет под видом обычных гражданских. Им разъяснили, что мероприятия проходят в рамках выполнения соглашения "о взаимном признании виз с Россией". 

Контроль работает на шести основных направлениях - только на въезд. Меры введены временно, но надолго ли - неизвестно. Контроль действует "до особого распоряжения", как сообщили на горячей линии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьграницаПограничная службаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Беларусь
Режим Лукашенко приговорил редактора Nexta Протасевича к 8 годам колонии
СМИ: маршрут через РФ и Беларусь - один из основных для мигрантов, попадающих в Германию
Литва решила отменить чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: