Беларусь ввела контроль на въезд на границе с Россией – СМИ

На въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль.

Источник: белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на источники и горячую линию Госпогранкомитета Беларуси

Детали: Источники сообщили изданию, что на трассе М1 у границы обустраивают пограничный пункт.

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Журналисты позвонили в Госпогранкомитет под видом обычных гражданских. Им разъяснили, что мероприятия проходят в рамках выполнения соглашения "о взаимном признании виз с Россией".

Контроль работает на шести основных направлениях - только на въезд. Меры введены временно, но надолго ли - неизвестно. Контроль действует "до особого распоряжения", как сообщили на горячей линии.