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Более половины украинских детей в Польше не учатся в местных школах - исследование

"Европейская правда"Суббота, 6 мая 2023, 16:19
Более половины украинских детей в Польше не учатся в местных школах - исследование
иллюстративное фото Pixabay

Количество украинских детей беженцев, которые учатся в польских школах, постоянно уменьшается и с октября 2022 года сократилось на 10 тысяч.

Об этом говорится в исследовании фонда "Центр гражданского образования", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Согласно данным образовательной информационной системы Польши, 56% украинских беженцев не учатся в польских учебных заведениях, причем в школу в Польше ходят только 22% детей среднего школьного возраста.

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За последние полгода 10 тысяч, или более 8% украинских учеников средних школ выбыли из системы образования Польши.

Авторы исследования указывают на несколько причин оттока украинских учеников из польских школ. Одна из них – возвращение украинских семей домой. Но, отмечают они, многие украинцы не могут справиться в польской школе, имеют проблемы с адаптацией или боятся дальнейшего обучения в польских университетах.

"Часть детей учится в двух системах – польской стационарной и украинской онлайн. Для таких детей это очень сложно", – объясняет Наталья Кравец, глава фонда "Украинский образовательный центр".

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"Поэтому некоторые из них бросают польскую школу. Они верят, что война скоро закончится и они вернутся в Украину. Они не хотят отставать. Но тогда они теряют контакт со своими сверстниками", – добавляет она.

В то же время, говорится в исследовании "Центра гражданского образования", формы поддержки украинских учеников в школах Польши уменьшаются. Сокращается количество подготовительных классов, где сейчас учатся только 11% украинских школьников. При этом данные свидетельствуют, что ученики средних школ, которые посещают подготовительные классы, меньше всего бросают учебу.

В Польше по приблизительным оценкам находятся до 3,5 миллиона украинцев, из которых до 1,3 миллиона прибыли в страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Темы: Польшаобразованиедетибеженцы
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