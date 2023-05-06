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Командиры называют "пушечным мясом": Генштаб рассказал о моральном состоянии оккупантов

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 18:54
Командиры называют пушечным мясом: Генштаб рассказал о моральном состоянии оккупантов
российские мобилизованные, фото Getty Images

В Генштабе ВСУ заявляют, что в одном из подразделений оккупантов в поселке Мулино Нижегородской области командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом", а около 50% процентов личного состава не имеют возможности оформить платежные карты.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника. Так, в одном из подразделений российских оккупационных войск, которое находится в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом".

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Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой. Около 50% процентов личного состава не имеют возможности оформить платежные карточки, опасаются, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям". 

Детали: Генштаб также сообщает, что российские оккупанты не перестают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях. В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Электропивденмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Разграблен склад, а также вывезено станочное оборудование.

Темы: Генштабвойна
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