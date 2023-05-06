Гибель 6 сотрудников ГСЧС: россияне сбросили с беспилотника взрывчатку

По предварительным данным Офиса генпрокурора, 6 работников ГСЧС в Херсонской области погибли из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По предварительным данным, 6 мая 2023 года российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, которая работала вблизи населенного пункта.

На месте происшествия правоохранительными органами установлено 6 погибших – это работники ГСЧС. Еще двое сотрудников ГСЧС с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Детали: Офис генпрокурора также опубликовал фото с места трагедии.

Что предшествовало: В результате обстрела на Херсонщине в субботу погибли 6 работников ГСЧС, еще двое получили ранения.