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Гибель 6 сотрудников ГСЧС: россияне сбросили с беспилотника взрывчатку

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 23:23
Гибель 6 сотрудников ГСЧС: россияне сбросили с беспилотника взрывчатку
место обстрела на Херсонщине, фото прокуратуры

По предварительным данным Офиса генпрокурора, 6 работников ГСЧС в Херсонской области погибли из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По предварительным данным, 6 мая 2023 года российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, которая работала вблизи населенного пункта.

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На месте происшествия правоохранительными органами установлено 6 погибших – это работники ГСЧС. Еще двое сотрудников ГСЧС с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Детали: Офис генпрокурора также опубликовал фото с места трагедии.

 

Что предшествовало: В результате обстрела на Херсонщине в субботу погибли 6 работников ГСЧС, еще двое получили ранения.

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Темы: ГСЧСХерсонская областьОфис генпрокурора
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