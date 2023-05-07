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Оккупанты обстреливают Херсонщину: ранена женщина, разрушены дома

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 19:30
Оккупанты обстреливают Херсонщину: ранена женщина, разрушены дома
Кизомыс на Херсонщине, скриншот deepstatemap

Из-за обстрелов российскими войсками Херсонщины в воскресенье в Кизомысе поврежден газопровод и дома, возле села Янтарное ранена женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс. Зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три дома уничтожены полностью. Мирные люди не пострадали.

Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина. Врачи оказали пострадавшей медпомощь и оставили дома".

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Темы: Херсонская областьвойна
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