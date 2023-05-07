Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

"Европейская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 19:49
Президент Словакии анонсировала правительство экспертов, которое возглавит банкир Людовит Одор
Людовит Одор, фото TASR

Главой нового правительства Словакии станет вице-глава Национального банка Словакии Людовит Одор.

Об этом глава государства сообщила во время заявления для СМИ в воскресенье, передает "Европейская правда" со ссылкой на Pravda.

Президент Зузана Чапутова назначит официальный состав правительства после 15 мая. Команда "правительства экспертов", по ее словам, уже сформирована.

Президент объявила о своем решении после сегодняшних встреч с председателем Национального совета Борисом Колларом и и.о. премьер-министра Эдуардом Гегером, который только на выходных попросил освободить его от мандата на руководство правительством.

По словам президента, правительство, которое появится в результате сентябрьских досрочных выборов, будет формироваться в течение нескольких недель, и поэтому "полгода – это достаточно длительное время для правительства экспертов, чтобы стабилизировать ситуацию в Словакии".

Президент заявила, что она готовилась к альтернативе назначения правительства экспертов долгое время, и именно поэтому она уже располагает всем кабинетом министров. "Они должны закончить свои обязательства на своих нынешних рабочих местах, и поэтому я назначу новое правительство в течение недели после 15 мая", – уточнила Чапутова, добавив, что в ближайшие дни она сначала сообщит лидерам политических партий, а затем и общественности о конкретных именах.

Людовит Одор занимает должность вице-президента Нацбанка с 2018 года.

ВИДЕО ДНЯ

В 2003-2005 годах он был главным экономистом и директором Института финансовой политики при Министерстве финансов. Затем он был членом банковского совета Нацбанка до сентября 2010 года. Впоследствии был советником премьер-министра и министра финансов до 2012 года. В 2012 году парламент избрал его членом Совета по вопросам бюджетной ответственности. С 2016 года является приглашенным профессором Центральноевропейского университета в Будапеште (CEU).

Следует отметить, что Людовит Одор является этническим венгром, уроженцем города Комарно, где проживает большая венгерская община. Одор рассказал сайту refresher.sk, что посещал начальную и среднюю школу с венгерским языком обучения, и долгое время только пассивно владел словацким языком.

В прошлом Словакия имела несколько министров венгерской национальности, а Бела Бугар был вице-спикером словацкого парламента, но венгр никогда не возглавлял словацкое правительство.

Темы: Словакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Словакия
Президент Словакии приняла отставку премьера
В Словакии снова проверили украинское зерно – снова нашли вредный пестицид
Чехия и Словакия подтвердили готовность содействовать безопасности Украины до ее вступления в НАТО
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: