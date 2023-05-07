Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Главой нового правительства Словакии станет вице-глава Национального банка Словакии Людовит Одор.

Об этом глава государства сообщила во время заявления для СМИ в воскресенье, передает "Европейская правда" со ссылкой на Pravda.

Президент Зузана Чапутова назначит официальный состав правительства после 15 мая. Команда "правительства экспертов", по ее словам, уже сформирована.

Президент объявила о своем решении после сегодняшних встреч с председателем Национального совета Борисом Колларом и и.о. премьер-министра Эдуардом Гегером, который только на выходных попросил освободить его от мандата на руководство правительством.

По словам президента, правительство, которое появится в результате сентябрьских досрочных выборов, будет формироваться в течение нескольких недель, и поэтому "полгода – это достаточно длительное время для правительства экспертов, чтобы стабилизировать ситуацию в Словакии".

Президент заявила, что она готовилась к альтернативе назначения правительства экспертов долгое время, и именно поэтому она уже располагает всем кабинетом министров. "Они должны закончить свои обязательства на своих нынешних рабочих местах, и поэтому я назначу новое правительство в течение недели после 15 мая", – уточнила Чапутова, добавив, что в ближайшие дни она сначала сообщит лидерам политических партий, а затем и общественности о конкретных именах.

Людовит Одор занимает должность вице-президента Нацбанка с 2018 года.

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В 2003-2005 годах он был главным экономистом и директором Института финансовой политики при Министерстве финансов. Затем он был членом банковского совета Нацбанка до сентября 2010 года. Впоследствии был советником премьер-министра и министра финансов до 2012 года. В 2012 году парламент избрал его членом Совета по вопросам бюджетной ответственности. С 2016 года является приглашенным профессором Центральноевропейского университета в Будапеште (CEU).

Следует отметить, что Людовит Одор является этническим венгром, уроженцем города Комарно, где проживает большая венгерская община. Одор рассказал сайту refresher.sk, что посещал начальную и среднюю школу с венгерским языком обучения, и долгое время только пассивно владел словацким языком.

В прошлом Словакия имела несколько министров венгерской национальности, а Бела Бугар был вице-спикером словацкого парламента, но венгр никогда не возглавлял словацкое правительство.