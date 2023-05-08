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Зеленский собирал Ставку: обсудили последние атаки РФ и боеприпасы

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 12:53
Зеленский собирал Ставку: обсудили последние атаки РФ и боеприпасы
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНский, СКРИН С ВИДЕООБРАЩЕНИЯ, УП

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Источник: сайт президента 

Детали: В заседании приняли участие начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родов войск и оперативных направлений, глава ОП Андрей Ермак. К заседанию также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Сообщается, что участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

Также были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и планах оккупантов на ближайшее время. Командующие ОСУВ доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север".

Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой вновь созданных бригад.

Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинского войска в текущем году".

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Темы: обстрелоружиеЗеленскийЗалужный
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