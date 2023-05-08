В Литве завершились инструкторские курсы для украинских военных

В Литве завершились последние четырехнедельные инструкторские курсы для украинских военнослужащих.

Об этом сообщило министерство национальной обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"Украинские солдаты изучали военную педагогику, основы стрельбы и обращения с оружием, а также получили навыки, необходимые для самостоятельного планирования и проведения учебных занятий", – говорится в сообщении.

Фото: Lithuanian MOD

Фото: Lithuanian MOD

Фото: Lithuanian MOD

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что украинские спецподразделения проходят подготовку в нескольких локациях Бундесвера в Германии к будущему контрнаступлению против российских сил.