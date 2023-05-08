В Литве завершились инструкторские курсы для украинских военных
Понедельник, 8 мая 2023, 17:30
В Литве завершились последние четырехнедельные инструкторские курсы для украинских военнослужащих.
Об этом сообщило министерство национальной обороны Литвы, пишет "Европейская правда".
"Украинские солдаты изучали военную педагогику, основы стрельбы и обращения с оружием, а также получили навыки, необходимые для самостоятельного планирования и проведения учебных занятий", – говорится в сообщении.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что украинские спецподразделения проходят подготовку в нескольких локациях Бундесвера в Германии к будущему контрнаступлению против российских сил.
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