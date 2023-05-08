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ЕС заблокирует порты для судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 17:59
ЕС заблокирует порты для судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций – СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

Проект одиннадцатого пакета санкций Европейского Союза против России предусматривает запрет доступа к европейским портам судам, которые пытаются обойти уже введенные ограничения по российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом санкционных предложений.

Европейская комиссия, которая распространила среди государств-членов проект новых санкций против России, объясняет необходимость новых ограничений "резким увеличением обманных практик и связанных с ними экологических рисков" со стороны судов, которые пытаются обойти потолок цен на российскую нефть и запрет ее морского импорта в ЕС.

Санкции предусматривают, что суда, которые нарушают санкции или подозреваются в их нарушении путем перевалки российской нефти, должны быть выведены из европейских портов и шлюзов.

Как известно, в декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом. Но РФ нашла способ обходить это ограничение путем перевалки своей нефти с одного судна на другое в море.

Для этой операции, как ранее сообщали СМИ, Москва создала "теневой флот" танкеров, основу которого составляют старые суда западных государств, которые те планировали консервировать или сдать на металлолом.

Ранее в понедельник стало известно, что Европейская комиссия на прошлой неделе направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.

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По данным СМИ, в его рамках Евросоюз также обсуждает новый санкционный механизм, направленный на третьи страны, которые недостаточно предотвращают уклонение России от уже введенных ограничений.

Темы: ЕСсанкциипортыРосcия
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