ПВО сбила два российских дрона-камикадзе и "невидимый" БПЛА над Херсонщиной

В понедельник противовоздушная оборона ликвидировала в Херсонской области три вражеских беспилотника.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 8 мая на Херсонщине силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожили 3 российских беспилотных летательных аппарата.

Согласно сообщению, речь идет о 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и одном беспилотнике типа ZALA.

Справка: БПЛА "Ланцет" - российский барражирующий боеприпас. ZALA - беспилотник, который, по заверениям россиян, "неуязвим и невидим для средств радиолокационной борьбы".