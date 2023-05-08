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ПВО сбила два российских дрона-камикадзе и "невидимый" БПЛА над Херсонщиной

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 мая 2023, 19:06
ПВО сбила два российских дрона-камикадзе и невидимый БПЛА над Херсонщиной
иллюстрация Воздушных сил

В понедельник противовоздушная оборона ликвидировала в Херсонской области три вражеских беспилотника.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 8 мая на Херсонщине силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожили 3 российских беспилотных летательных аппарата.

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Согласно сообщению, речь идет о 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и одном беспилотнике типа ZALA.

Справка: БПЛА "Ланцет" - российский барражирующий боеприпас. ZALA - беспилотник, который, по заверениям россиян, "неуязвим и невидим для средств радиолокационной борьбы".

Темы: беспилотникиХерсонская областьПВОВоздушные силы ВСУ
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