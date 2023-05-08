ППО збила два російські дрони-камікадзе і "невидимий" БПЛА над Херсонщиною
Понеділок, 8 травня 2023, 19:06
У понеділок протиповітряна оборона ліквідувала в Херсонській області три ворожі безпілотники.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: 8 травня на Херсонщині сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили 3 російських безпілотних літальних апарати.
Згідно з повідомленням, йдеться про 2 ударних БпЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу ZALA.
Довідково: БПЛА "Ланцет" – російський баражуючий боєприпас. ZALA – безпілотник, який, за запевненнями росіян, "невразливий та невидимий для засобів радіолокаційної боротьби".
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