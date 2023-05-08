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ППО збила два російські дрони-камікадзе і "невидимий" БПЛА над Херсонщиною

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 травня 2023, 19:06
ППО збила два російські дрони-камікадзе і невидимий БПЛА над Херсонщиною
ілюстрація Повітряних сил

У понеділок протиповітряна оборона ліквідувала в Херсонській області три ворожі безпілотники.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 8 травня на Херсонщині сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили 3 російських безпілотних літальних апарати.

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Згідно з повідомленням, йдеться про 2 ударних БпЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу ZALA.

Довідково: БПЛА "Ланцет" – російський баражуючий боєприпас. ZALA – безпілотник, який, за запевненнями росіян, "невразливий та невидимий для засобів радіолокаційної боротьби".

Теми: безпілотникиХерсонська областьППОПовітряні сили ЗСУ
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