Минобороны показало видео "охоты" на "Шахедов" в ночном небе над Киевом

Минобороны Украины опубликовало видео "охоты" за российскими дронами над Киевом в ночь на 8 мая.

Источник: сообщение в Twitter Минобороны Украины

Дословно: "Прошлой ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были направлены на Киев".

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17