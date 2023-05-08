Минобороны показало видео "охоты" на "Шахедов" в ночном небе над Киевом
Понедельник, 8 мая 2023, 19:42
Минобороны Украины опубликовало видео "охоты" за российскими дронами над Киевом в ночь на 8 мая.
Источник: сообщение в Twitter Минобороны Украины
Дословно: "Прошлой ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были направлены на Киев".
Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023
30 of them targeted Kyiv.
On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17
Детали: На видео видно, как в ночном небе летят очереди трассирующих пуль, а также слышен мощный взрыв.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева.
- Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.
- Этой ночью защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которые атаковали Украину. В Воздушных силах уточнили, что 35 ударных беспилотников враг направил на Киевщину.