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Минобороны показало видео "охоты" на "Шахедов" в ночном небе над Киевом

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 19:42
Минобороны показало видео охоты на Шахедов в ночном небе над Киевом
скриншот

Минобороны Украины опубликовало видео "охоты" за российскими дронами над Киевом в ночь на 8 мая. 

Источник: сообщение в Twitter Минобороны Украины

Дословно: "Прошлой ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были направлены на Киев".

Детали: На видео видно, как в ночном небе летят очереди трассирующих пуль, а также слышен мощный взрыв.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева.
  • Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.
  • Этой ночью защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которые атаковали Украину. В Воздушных силах уточнили, что 35 ударных беспилотников враг направил на Киевщину.

Темы: КиевбеспилотникиРосcия
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