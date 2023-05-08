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Россияне ракетами атаковали Днепропетровскую область. В ОВА говорят об "Искандерах"

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 21:29
Россияне ракетами атаковали Днепропетровскую область. В ОВА говорят об Искандерах
ФОТО: NEW.ПАВЛОГРАД.DP.UA

В понедельник российские войска атаковали ракетами Павлоградский район Днепропетровской области. 

Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Прямая речь: "(В понедельник - ред.) российская армия ударила ракетами по Павлоградскому району. Два взрыва прозвучали в Межирицкой общине. Вероятно, враг целился "Искандерами". 

Детали: Погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет.

Предыстория:

  • В ночь на 1 мая в Павлограде на Днепропетровщине в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.

Темы: ракетный ударДнепропетровская область
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