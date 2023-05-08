Россияне ракетами атаковали Днепропетровскую область. В ОВА говорят об "Искандерах"
Понедельник, 8 мая 2023, 21:29
В понедельник российские войска атаковали ракетами Павлоградский район Днепропетровской области.
Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака
Прямая речь: "(В понедельник - ред.) российская армия ударила ракетами по Павлоградскому району. Два взрыва прозвучали в Межирицкой общине. Вероятно, враг целился "Искандерами".
Реклама:
Детали: Погибших и пострадавших из-за ракетной атаки нет.
Предыстория:
- В ночь на 1 мая в Павлограде на Днепропетровщине в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы. После взрывов городские власти сообщили, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.
ВИДЕО ДНЯ