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Пограничники на 9 мая врубили белорусам гимн Украины и "поздравили" бордами

Валентина РоманенкоВторник, 9 мая 2023, 16:07
Пограничники на 9 мая врубили белорусам гимн Украины и поздравили бордами
фото Белсата

9 мая на украинско-белорусской границе появились билборды, а на некоторых пунктах пропуска, которые сейчас закрыты, украинские пограничники включили гимн.

Источник: Belsat.eu, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: "Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм", - написано на билбордах. На них изображены люди под сине-желтым и бело-красно-белым флагами.

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Также утром во вторник гимн Украины прозвучал на блокпостах Прикладники, Вычевка, Городище, Копище, Выступовичи, Переброды.

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В Государственной пограничной службе Украины объяснили УП цель нынешней акции.

Прямая речь Демченко: "Украина суверенное и независимое государство, которое борется в кровавой войне, которую развязала Россия и которую поддерживает руководство Беларуси. Стоит только вспомнить 24 февраля прошлого года, когда Беларусь открыла свою границу для прохождения колонн российской военной техники, а также - как с территории РБ летели российские ракеты.

Сейчас Беларусь всячески хотела бы это забыть, стереть из памяти, или переложить ответственность на нашу страну. Поэтому наши защитники в очередной раз на нашей государственной границе демонстрируют соседнему государству, что это территория независимой Украины, а поддержка соседями России - крайне не верное решение.

К тому же, они должны видеть и понимать, что рашизм - это современный российский фашизм".

Что предшествовало: Это не первая акция украинских пограничников, которые напоминают белорусским "коллегам", кто является агрессором, и предостерегают от участия в войне РФ против Украины.

Государственный белорусский телеканал АНТ в пропагандистском сюжете сообщал, что с украинской стороны в лесу на дерево повесили манекен, который представляет собой чучело в российской военной форме.

Якобы украинцы его называют "Валера в лесу", а он, мол, российский оккупант, убитый под Киевом. Белорусский офицер-пограничник назвал эту лесную инсталляцию "психологическим давлением на белорусских военных".

Справка: 9 мая РФ и Беларусь традиционно отмечают день победы во Второй мировой войне, которую они называют "Отечественной".

Украина отошла от советской традиции. 8 мая в нашей стране, как и в мире, отмечают День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне.

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Темы: Пограничная службаБеларусьвойнаистория
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