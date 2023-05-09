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Полиция показала обломки еще одной ракеты, которую сбили на Киевщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 18:26
Полиция показала обломки еще одной ракеты, которую сбили на Киевщине
Обломки российской ракеты, сбитой 9 мая в Киевской области

Полиция показала обломки еще одной российской ракеты, сбитой утром 9 мая на Киевщине.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области 

Дословно: "Полиция Киевской области фиксирует последствия вражеской атаки. 9 мая оккупант нанес очередные массированные удары по территории одного из районов. Ракета агрессора была сбита благодаря искусной работе сил ПВО". 

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Детали: Сообщается, что пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.

 

Предыстория: 

  • Утром 9 мая враг атаковал Киевскую область. Воздушные силы ВСУ сбили над Киевом все выпущенные с 4 вражеских бомбардировщиков ракеты.
  • В сельской местности Киевской области было обнаружено две выпущенные российскими оккупантами ракеты Х-55СМ, сбитые украинскими силами противовоздушной обороны.

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Темы: Киевская областьполицияракетный удар
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