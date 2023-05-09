Полиция показала обломки еще одной ракеты, которую сбили на Киевщине

Полиция показала обломки еще одной российской ракеты, сбитой утром 9 мая на Киевщине.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно: "Полиция Киевской области фиксирует последствия вражеской атаки. 9 мая оккупант нанес очередные массированные удары по территории одного из районов. Ракета агрессора была сбита благодаря искусной работе сил ПВО".

Детали: Сообщается, что пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.

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