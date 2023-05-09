Полиция показала обломки еще одной ракеты, которую сбили на Киевщине
Вторник, 9 мая 2023, 18:26
Полиция показала обломки еще одной российской ракеты, сбитой утром 9 мая на Киевщине.
Источник: пресс-служба полиции Киевской области
Дословно: "Полиция Киевской области фиксирует последствия вражеской атаки. 9 мая оккупант нанес очередные массированные удары по территории одного из районов. Ракета агрессора была сбита благодаря искусной работе сил ПВО".
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Детали: Сообщается, что пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.
Предыстория:
- Утром 9 мая враг атаковал Киевскую область. Воздушные силы ВСУ сбили над Киевом все выпущенные с 4 вражеских бомбардировщиков ракеты.
- В сельской местности Киевской области было обнаружено две выпущенные российскими оккупантами ракеты Х-55СМ, сбитые украинскими силами противовоздушной обороны.
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