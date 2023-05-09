Лидеры 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ провели дистанционный саммит

Лидеры 37 стран-участниц коалиции (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины 9 мая провели встречу, где подтвердили поддержку идеи создания такого механизма.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Офисе президента Украины и МИД Украины.

К саммиту под председательством президента Украины Владимира Зеленского присоединились представители 37 государств-участников коалиции.

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"Саммит продемонстрировал единство Коалиции и доказал, что ответственность высшего руководства России за преступление агрессии неизбежна. Все участники единогласно подтвердили поддержку привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины", – отмечается в коммюнике.

По итогам страны-участницы коалиции приняли совместное заявление, где поддерживают идею создания такого механизма правосудия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 9 мая находится с визитом в Киеве, присутствовала лично.

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"ЕС поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ. Как первый шаг к этому, мы должны собирать, хранить и анализировать доказательства. Для этого создается Международный центр расследования преступления агрессии против Украины", – заявила она после встречи.

Зеленский в своей речи отметил, что можно продолжать дискуссии о модели спецтрибунала и других деталях, но подчеркнул, что "это должен быть трибунал".

"Я рад, что между нами есть абсолютно четкое согласие о том, что ответственность агрессора за преступление должна быть неизбежной. И именно ответственность агрессора за преступление агрессии", – добавил он.

Напомним, в своем выступлении в Гааге Владимир Зеленский раскритиковал идею "гибридного" трибунала, к которой, насколько известно, больше склоняются западные союзники Украины.

В интервью "Европейской правде" Антон Кориневич, посол по особым поручениям в МИД, рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.

Коалицию (Core Group) государств для создания Специального трибунала по преступлению агрессии создали по инициативе МИД Украины. В настоящее время в ее состав входит 37 государств, среди которых – страны Группы семи, ЕС и некоторые страны Глобального юга.