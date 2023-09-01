Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили, что развернули ракетный комплекс "Сармат", которым пугал Путин

Станислав ПогориловПятница, 1 сентября 2023, 15:14
Россияне заявили, что развернули ракетный комплекс Сармат, которым пугал Путин
ИСПЫТАНИ РАКЕТЫ "САРМАТ" ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство, президент страны-агрессора Владимир Путин анонсировал его развертывание еще 23 февраля 2023 года.

Источник: "Интерфакс", Meduza

Детали: О первых успешных испытаниях "Сармата" Минобороны России объявило в апреле 2022 года. Однако 20 февраля 2023 года, когда президент США Джо Байден посещал Киев, россияне провели неудачное испытание ракеты "Сармат".

Реклама:

Справочно: "Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Россияне утверждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

Что предшествовало: В июне 2023 года российский диктатор Владимир Путин на встрече с выпускниками военных хвастался новейшими образцами оружия в армии и угрожал поставить на боевое дежурство новые пусковые установки "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Он также уверял, что планы по повышению потенциала всех компонентов российских вооруженных сил будут реализованы полностью.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Росcия
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: