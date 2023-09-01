Россияне заявили, что развернули ракетный комплекс "Сармат", которым пугал Путин

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство, президент страны-агрессора Владимир Путин анонсировал его развертывание еще 23 февраля 2023 года.

Источник: "Интерфакс", Meduza

Детали: О первых успешных испытаниях "Сармата" Минобороны России объявило в апреле 2022 года. Однако 20 февраля 2023 года, когда президент США Джо Байден посещал Киев, россияне провели неудачное испытание ракеты "Сармат".

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Справочно: "Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Россияне утверждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

Что предшествовало: В июне 2023 года российский диктатор Владимир Путин на встрече с выпускниками военных хвастался новейшими образцами оружия в армии и угрожал поставить на боевое дежурство новые пусковые установки "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Он также уверял, что планы по повышению потенциала всех компонентов российских вооруженных сил будут реализованы полностью.