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Россияне заявили, что развернули ракетный комплекс "Сармат", которым пугал Путин

Станислав ПогориловПятница, 1 сентября 2023, 15:14
Россияне заявили, что развернули ракетный комплекс Сармат, которым пугал Путин
ИСПЫТАНИ РАКЕТЫ "САРМАТ" ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство, президент страны-агрессора Владимир Путин анонсировал его развертывание еще 23 февраля 2023 года.

Источник: "Интерфакс", Meduza

Детали: О первых успешных испытаниях "Сармата" Минобороны России объявило в апреле 2022 года. Однако 20 февраля 2023 года, когда президент США Джо Байден посещал Киев, россияне провели неудачное испытание ракеты "Сармат".

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Справочно: "Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Россияне утверждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

Что предшествовало: В июне 2023 года российский диктатор Владимир Путин на встрече с выпускниками военных хвастался новейшими образцами оружия в армии и угрожал поставить на боевое дежурство новые пусковые установки "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Он также уверял, что планы по повышению потенциала всех компонентов российских вооруженных сил будут реализованы полностью.

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Темы: Росcияоружие
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