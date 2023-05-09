Враг вечером нанес ракетный удар по Купянску: есть раненые

Военные России вечером нанесли ракетный удар по городу Купянск Харьковской области, в результате чего получили ранения три человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Только что враг в очередной раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые".

Детали: Он уточнил, что пострадали две женщины и мужчина. Один человек получил помощь на месте, 2 - госпитализированы. На месте попадания работают экстренные службы.