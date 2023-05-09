Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг вечером нанес ракетный удар по Купянску: есть раненые

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 21:02
Враг вечером нанес ракетный удар по Купянску: есть раненые
Иллюстративное фото: последствия обстрела Купянска Харьковской области, фото из telegram президента Владимира Зеленского

Военные России вечером нанесли ракетный удар по городу Купянск Харьковской области, в результате чего получили ранения три человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Только что враг в очередной раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые". 

Детали: Он уточнил, что пострадали две женщины и мужчина. Один человек получил помощь на месте, 2 - госпитализированы. На месте попадания работают экстренные службы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьобстрелракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Харьковская область
Россияне нанесли удары по Харьковщине. В области - воздушная тревога
Россияне попали ракетой по автопарку в Балаклее, 5 раненых
На Харьковщине тракторист подорвался на противотанковой мине
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: