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Враг вечером нанес ракетный удар по Купянску: есть раненые

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 21:02
Враг вечером нанес ракетный удар по Купянску: есть раненые
Иллюстративное фото: последствия обстрела Купянска Харьковской области, фото из telegram президента Владимира Зеленского

Военные России вечером нанесли ракетный удар по городу Купянск Харьковской области, в результате чего получили ранения три человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Только что враг в очередной раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов. К сожалению, есть раненые". 

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Детали: Он уточнил, что пострадали две женщины и мужчина. Один человек получил помощь на месте, 2 - госпитализированы. На месте попадания работают экстренные службы.

Темы: Харьковская областьобстрелракетный ударвойна
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