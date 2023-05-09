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Зеленский: Работаем над дополнительными оборонными пакетами

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 22:22
Зеленский: Работаем над дополнительными оборонными пакетами
Скрин из видеообращения 9 мая

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами над дополнительными оборонными пакетами.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов. Общий объем - 1 млрд 200 млн долларов. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников террористов, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц.  

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Работаем также и с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами - добавляем новые возможности для наших воинов". 

Детали: Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, конгресс и каждую американскую семью за неизменную поддержку и "американскую силу, которая добавляет прочности" Украине.

Темы: Зеленскийпомощь УкраинеСШАоружие
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