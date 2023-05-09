Зеленский: Работаем над дополнительными оборонными пакетами

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами над дополнительными оборонными пакетами.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов. Общий объем - 1 млрд 200 млн долларов. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников террористов, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц.

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Работаем также и с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами - добавляем новые возможности для наших воинов".

Детали: Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, конгресс и каждую американскую семью за неизменную поддержку и "американскую силу, которая добавляет прочности" Украине.