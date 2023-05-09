Зеленський: Працюємо над додатковими оборонними пакетами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над додатковими оборонними пакетами.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць.

Працюємо також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами – додаємо нові можливості для наших воїнів".

Деталі: Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, конгресу та кожній американській родині за незмінну підтримку та "американську силу, яка додає міцності" Україні.