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Зеленський: Працюємо над додатковими оборонними пакетами

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 травня 2023, 22:22
Зеленський: Працюємо над додатковими оборонними пакетами
Скрін з відеозвернення 9 травня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над додатковими оборонними пакетами.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць.  

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Працюємо також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами – додаємо нові можливості для наших воїнів". 

Деталі: Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, конгресу та кожній американській родині за незмінну підтримку та "американську силу, яка додає міцності" Україні.

Теми: Зеленськийдопомога УкраїніСШАзброя
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